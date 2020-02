港股直擊 即巿股評

富瑞發表報告,認為物管股估值貴,現應等待更佳時機吸納,下調中海物業(02669)與綠城服務(02869)評級至「持有」。

報告以「小心!我們靠近懸崖邊緣」(Watch Out! We are Close to the Cliff Edge)為題,認為物管股上周升10%,推動年初至今股價整體升三成,主要受到熱錢推動,當中估計更有20至25%北水資金掃高中海物業、綠城服務及碧桂園服務(06098)。

不過,富瑞認為物管股預期今明兩年平均市盈率為33和25倍,PEG達0.9及0.7倍,但預測物管股上市後未來兩年盈利增長會放慢至20至30%,尤其面對大型物管商競爭,料毛利率會壓縮,相信高估值難以維持,而中海物業及綠服未來數年亦會面對增長瓶頸問題。

富瑞又稱,多數物管股已發盈喜,短期股價缺乏催化劑,建議趁強勢減持中海物業及綠服,並等待估值回落,等候更佳時機買入上述兩股份。

因此,富瑞將中海物業及綠服評級由「持有」下調至「跑輸大市」,目標價維持4.57元及8.1元,折合2019至2021年有25%及逾30%純利複合增長。

更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。