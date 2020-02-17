即巿股評 港股直擊

上周五美股個別發展，雖然有些少腳軟跡象，但美國上周公布消費情緒指數竟意外地上升至100.9，為近兩年嚟高位，睇嚟美國經濟似乎完全未有受武漢肺炎所影響。而今晚美國假期休市，港股今早自由發揮，完全拋開美股嘅包袱。

恒指低開48點見27766點，已經係半日低位，其後止跌回升，半日最多升202點，見過28010點半日高位，亦係1月23日以嚟最高位。暫時恒指於二萬八關回順，恒指中午報收27940點，升125點；國指則報收10935點，升71點。

人行今早再開展2000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，以及1000億元人民幣天期逆回購操作，同時下調1年期中期借貸便利(MLF)利率至3.15%。人行放水，帶動內地股市上升，而港股亦受帶動做好。

重磅藍籌股個別發展，舜宇(02382)1月手機鏡頭出貨量升33%，股價半日反彈3.5%，瑞聲(02018)亦升2.7%，不過由於1月下旬內地廠房受影響而停工，預計2月份出貨量將急跌，下月公布數字應該甚為難睇，估計手設股近日走勢較反覆，唔好見到反彈升就追貨。其他重磅股普遍上升，唯獨創科(00699)逆市跌1.4%。

消費股及內需股今日反彈，主要受工廠復工消息所帶動，至於日常消費股阿Man一向認為受疫情影響唔算大，始終日用品都需要，食品股今日反彈力度較為大。不過火鍋股繼續受壓，海底撈雖(06862)雖然外賣店復工，並推出無接觸配送，但預期唔會大行其道，紿終實體店先係主要收入來源，股價先高後低，半日跌1.2%。

醫藥股繼續強勢，多隻醫藥股同創新高，繼續其尋頂之旅。醫藥股過去一年受帶量採購影響，至今年市場已完全消化相關消息，喺藥品需求持續向上下，預期醫藥股長線向好。呢個板塊嘅龍頭股，仍然值得逢低吸納。

至於一向被視為走勢穩定，股價喺過去一年亦穩步上揚嘅公路股，除咗因為內地多個城市封城受影響外，中國全國收費公路今起免數車輛通行費至疫情防控工作結束，公路股顯著下挫，整個板塊跌幅由2%至5%不等。

總括嚟講港股仍處於上落市格局，大市喺未有特別利好消息下，暫難突破28000關仍有難度，預期呢個星期大市將會喺27000點至28000點上落，市場仍由資金主導，喺市場流動資金仍充裕下，即使受疫情影響大市走勢仍不能睇得太淡。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)