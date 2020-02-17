港股直擊 即巿股評

人民銀行降MLF利率，中港股市今早向好，恒指低開高走，創出逾三周高位後回。

恒指低開48點，報27766點屬半日低，開市後拗腰，曾飆202點，見28018點，一度返兩萬八，創1月23日以來新高，之後受制兩萬八回順。恒指中午收報27940點，升125點或0.5%，大市成交額505.08億元。

國企指數報10935點，升71點或0.7%。

滬指飆1.3%；深成指升2.01%。人行今早開展2000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作和1000億元人民幣7天期逆回購操作，並下調1年期中期借貸便利(MLF)利率至3.15%。

藍籌股方面，舜宇(02382) 1月手機鏡頭出貨量升33%，股價半日彈3.5%；瑞聲(02018)升2.7%；騰訊(00700)升0.6%；工行(01398)升0.7%。相反，創科(00699)跌1.4%。

焦點板塊

內需股：今早普遍向好，安踏(02020)內地四成門店已復工，股價半日升3.7%；同業李寧(02331)升4.2%；滔搏(06110)升1.9%。另外，百威亞太(01876)升2.6%；維他奶(00345)升3.9%；旺旺(00151)升2.5%；中糧肉食(01610)升2%；萬洲(00288)升2.1%；國美零售(00493)升5.3%。不過，火鍋股受壓，海底撈(06862)外賣店復工並推無接觸配送，股價先高後低，半日跌1.2%；同系頤海(01579)跌0.8%；呷哺呷哺(00520)挫2.1%；。

醫藥股：多股尋頂，阿里健康(00241)、藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、信達生物(01801)、康希諾生物(06185)和康德萊醫械(01501)創新高。另外，方達(01521)飆9.4%；康龍化成(03759)升3.4%；歌禮製藥(01672)飆升7.5%；石藥(01093)升1.9%。

公路股：中國全國收費公路今起免收車輛通行費至疫情防控工作結束，公路股全線下挫。深高速 (00548)挫5.1%；浙江滬杭甬(00576)挫4.6%；江蘇寧滬高速(00177)挫4.1%；今日公布業績的越秀交通基建(01052)挫2.3%。

焦點股份

丘鈦(01478)：半日飆7.7%。集團1月攝像頭模組銷量2841.6萬件，按年增長2.6%；指紋識別模組產品銷量592.9萬件，按年下跌12.1%。

眾安在綫(06060)：1月原保險保費收入總額約14.85億元人民幣，按年升62.3%，股價半日飆9.4%。

中興(00763)：中午升6.3%。IHS Markit發布2019年第3季，固網終端產品全球市場份額報告《Home Networks Intelligence Market Monitor》。報告顯示，中興於固網終端市佔率達14%，市場份額為全球第一。

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