即巿股評 港股直擊

今個星期都係繼續home office，已經係第14個工作日，即係話唔計我上個星期一腳痕返公司見到嗰班同事之外，其餘嘅由年三十放半日打後到依家都係未見過，雖然未至於話好掛住嘅，但硬係感覺怪怪的咁。

10點11分啦，恒指今日上到28000點，依家做緊28002點，升187點。熊證街貨圖上，27900至27999點嘅重貨終於都被個市吞晒。

上個星期五揀咗兩隻恒指牛出嚟，分別係(64042)同(65039)，計過平均買入價分別為$0.0415同$0.056，但由於上個星期五恒指下半場個走勢怪怪的咁，堅唔堅持持貨過夜就真係要睇吓個人嘅承受能力啦，如果堅持到持貨過周末嘅話，以依家10點17分，(64042)同(65039)證價分別做緊$0.047同$0.065，最高見過$0.052同$0.067，即最高平均賺幅分別為$25.3%同19.6%。

至於上個星期五無去過夜嘅都唔緊要，可以繼續發掘下一個機會嘅。依家10點28分，恒指今朝早低開後再向上衝，衝到28000點樓上時，適逢5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，依家就見到SlowSTC(14,3)遇頂回落中，如果睇中大市會繼續向上食近又多嘅熊證街貨(最貼價層升至28000至28099點，有相當於875張期指)；再加上見到恒指50天線(27680點)仲爭少少就可以升穿250天線(27684點)，形成「終極黃金交叉」，預期後市繼續向好，故打算開好倉嘅話，好明顯亦都唔會係呢個時間去落場。

咁呢個時間做咩好？當然可以開個搜尋器揀定隻牛證啦。見到目前最貼價嘅牛證收回價為27493點，換言之目前牛證最貼價街貨層27400至27499點係不變。呢層收回價嘅牛證同現價有近500點差距，普遍有逾50倍槓桿亦適合做day trade，見到上個星期五揀過嘅(64042)槓桿有成58倍，實全場最高，故仍然可取。一如以往，待5分鐘圖見SlowSTC(14,3)回落至超賣時進場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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