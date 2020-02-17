港股直擊 即巿股評

新冠肺炎疫情依然膠著，中國累計確診人數超7萬，日本郵輪感染病例升至355宗，加上該國上季GDP數據差勁，拖累日股今早顯著向下，港股今早料低開機會較大。

美股上周五個別發展，收市升跌幅度不大。新型冠狀病毒疫情未明朗，關注疫情對全球經濟增長的衝擊，加上美國的經濟數據不理想，影響投資者的情緒，而且星期一是假期休市，投資者入市態度審慎，部分人先行獲利。道指在交易時段跌超過一百點，收市前有報道指政府考慮提供稅務誘因，鼓勵美國人買股票，消息令道指跌幅收窄，納指和標普五百指數上升。道指收報29398點，跌25點或0.09%； 納指收報9731點，升19點或0.2%；標普500指數收報3380點，微升6點。

美國司法部2月13日公布了一份聯邦起訴書，加控中國電訊設備生產商華為、副董事長孟晚舟及美國兩間子公司，竊取商業秘密等16項新罪名。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，跌多升少。滙控(00005)ADR折合港元計收報58.94元，較本港收市低0.71元或1.2%；騰訊(00700)ADR收報414.02元，低0.98元；國壽(02628)ADR收報19.17元，低0.11元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.32元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報3.45元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.22元，高0.01元；至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.4元，高0.3元；聯通(00762)ADR收報6.71元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.12元，無升跌。

ADR港股比例指數報27704，較上周五恒指收市低110點或0.4%。恒指上周五最多升230點，見27960點，惟未能突破兩萬八，收報27815點，升85點或0.3%。本周市場另一焦點是藍籌業績，包括明日放榜的滙控及周四的平保(02318)等。

日股今早曾挫逾三百點，主要是最新公布之GDP數據差過預期。日本去年四季度實際GDP年率下降6.3%。

內地新型冠狀病毒個案持續擴散，湖北省過去一日新增病例1933宗，較上日略增，全國累計確診突破7萬宗。

焦點股份

舜宇光學(02382)：一月份手機鏡頭出貨量1億零859萬件，按月下跌14.7%，按年上升33.2%；手機攝像模組出貨量5042.8萬件，按月跌15.3%，按年升37.6%。

丘鈦科技(01478)：公布一月份攝像頭模組銷量2841.6萬件，按月跌24.6%，按年升2.6%。指紋識別模組銷量按月跌38.8%，按年跌12.1%。

眾安在綫(06060)：一月原保險保費收入總額14.85億元人民幣，按年增長六成二。

中煙香港(06055)：去年純利3.19億元，按年上升兩成二，末期息16仙；收入增長兩成八。

安踏體育(02020)公布，截至上周五(14日)，於中國各品牌合計接近40%的門店，已經恢復營業。安踏預計，在目前特殊情況下，疫情將無可避免對上半年行業和集團的財務表現造成一定影響，最快要到下半年才恢復正常。