即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開後呈近倒「V」形走勢，全日波幅2650點。恒指收報27815點，升85點或0.31%，成交金額 957.83億元。國指收報10863點，升28點或0.26%；上證收報2917點，升10點或0.38%。三項指數都向好，以A 股走勢較佳。

恒指最高升至27960點，再創1月29日以來的高位。惟指數在高位受壓，最終以陽燭近「射擊之星」收市。MACD快慢線正差距輕微收窄，走勢放緩，並與指數背馳。全日上升股份814隻，下跌830隻，整體市況未如指數般強。

歌禮製藥- B(01672)公布，浙江省藥品監督管理局及浙江省衛生健康委員會組織專家日前進行省級治療新型冠狀病毒肺炎藥物項目評審，同意由浙江大學醫學院附屬第一醫院及集團聯合開展「利托那韋片治療新型冠狀病毒肺炎的療效及安全性研究」。利托那韋片是集團研發的口服固體片劑，與靜脈注射和口服液體製劑相比，給藥方式簡捷方便。集團現時共啟動4個治療新型冠狀病毒肺炎的臨床研究。

康德萊醫械(01501)發盈喜，預料2019財年的淨利潤同比增長超過55%，原因是：(i)收入增加；及(ii)進一步優化產品結構，將產能更多地投入到生產和銷售具有更高毛利率的介入類產品。

投資者繼續關注新型肺炎疫情的發展，上周五美股三大指數回軟。夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為10 SMA (約27437)。另，由2月17日至3月10日期間是水星逆行的日子，當心期內投資市或出現異常情況。

個股

中手游(00302)的主要業務為在中國、香港、台灣及韓國的手遊發行及遊戲開發以及中國的投資業務。

集團早前與第七大道(00797)訂立戰略合作框架協議，訂約雙方同意進行戰略合作，旨在促進雙方在遊戲行業的共同發 展。戰略合作協議的期限為五年。合作範圍包括(1) 發行及運營遊戲的獨家優先合作權、(2)與遊戲知識產權相關的優先權、(3)傳奇世界、神曲及彈彈堂等IP改編遊戲的合作、(4)海外遊戲發行及運營的合作及(5)遊戲雲及雲遊戲的合作。戰略合作可豐富集團的遊戲種類及IP儲備，在海外市場增加市場知名度。

集團近日股價走勢走強，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報3.31元。

岑智勇 獨立股評人