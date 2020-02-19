即巿股評 港股直擊

中國國家衞健委於上周二才宣布，世界衞生組織命名為新型冠狀病毒（Covid-19，新型肺炎）疫情，除湖北省外，其他地區都有緩和迹象，確診病例增幅已連續七天下降；兩日後，新型肺炎確診病例突然大幅飇升，由先前的每天約一成增幅提高至超過兩成。猶幸疫情嚇人地惡化現象僅維持一日，其後的每天確診病例增幅又急降至約5%。

受到內地新型肺炎疫情忽然惡化的影響，已連續兩日累積升了582點的恒指，上周四（13日）以27953點的intraday高位開市後，倒跌93點收市。翌日恒指一度造出27960點再創2月新高，以27815水平收市，回升85點；全周仍錄得411點或1.49%升幅。

在新型肺炎疫情的衝擊下，恒指跨（鼠）年暴瀉至2月3日才以26145點的intraday低位見底，其後由本欄形容為市況超級oversold而展開「報復式」反彈，很快就帶動恒指裂口升上以1個標準差計算的TrendWatch上升通道。

不過，恒指上周五雖然連續兩日創2月新高，但都未觸及TrendWatch上升通道中軸阻力已掉頭。此外，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，於2月10日以29.8%輕微升越反映弱勢股沽壓的弱勢股指數0.7個百分點後，到了上周五只能升至34.7%。強勢股指數受制於40%的關鍵水平，估計恒指短期不易出現突破，例如明顯升穿TrendWatch通道中軸。

更值得一提的是，EJFQ的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，上升動力高於5日前的行業數目，過去一星期都未能超過整體88個行業的五成；與此同時，動力「弱於」5日前的行業數目，則再次增至30個，反映大市上升動力已出現減弱迹象。

綜合EJFQ強弱勢股指數及詳細行業動力兩個指標來看，本欄相信恒指由超級oversold觸發的大反彈浪即使尚未結束也已接近尾聲。但必須留意，高於50 天線股份比率的中線市寬，仍未走出30至40%的支持區，代表中線市底仍屬超賣，再加上大市仍是買盤主導（最新的強指高過弱指17.8個百分點），恒指回調整固後，有機會展開第二波反彈浪。

2月12日「搏拳實錄」提到，老徐手握差不多1500點的鎖定利潤，現在已沒有興趣高追。不過，若恒指未來幾日回調至「純綠色成交量密集區」的中心約27200點附近，便會考慮short即月貼價put或加注揸期指。

然而，基於市況已有些轉變，在估計第一波大反彈浪近尾聲的前提下，老徐現考慮先平掉26051點的期指（收到statement才發現，自己一直以為在26015點揸長倉）食胡，假若恒指「一如所料」未來幾日進行短線回調，即等同為已鎖定約1500點利潤的倉位帶來「額外」盈利。

老徐