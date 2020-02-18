即巿股評 港股直擊

新型肺炎疫情持續，不少醫藥股因而炒起，但並非所有均可受惠，個別醫藥股更出現急升急跌的情況，投資者在挑選時，需注視業績表現及未來發展，其中較值得留意的有威高股份(01066)。該股主要從事研發、生產及銷售一次性醫療器械產品、骨科產品。自2018年收購美國愛琅公司，進軍腫瘤介入及血管介入業務，屬高門檻及高利潤率，已逐步轉型至醫療器械的整體解決方案供應商。

截至2019年6月底止，中期營業額按年上升19.1%至49.4億元人民幣，純利增長44.2%至9.37億元人民幣。受惠於產品結構改變，以及高毛利產品比例提升，整體毛利率增加3.2個百分點至63.4%。期內高附加值產品(毛利率逾60%)的營業收入佔總收入微升0.1個百分點至61.8%。

細分各業務表現，均實現雙位數字增長。醫療器械產品收入增長13.8%至26.1億元人民幣(佔整體52.8%)，增速遠勝同業，其中佔比最大的臨床護理收入升10.5%至20.8億元人民幣(佔醫療器械業務79.6%)，並繼續於該領域保持優勢；創傷管理、醫學檢驗、麻醉及手術相關產品和其他耗材分別增長34.8%、16.4%、1.2倍和16.5%。

介入業務營業額增長19.6%至8.13億元人民幣(佔整體16.5%)，藥品包裝業務營業額增長32.3%至6.26億元人民幣(佔整體12.7%)，入場門檻較高的骨科業務，營業額增長30.3%至6.82億元人民幣(佔整體13.8%)，集團透過鞏固於脊柱領域的市場地位，加大關節產品市場推廣，及渠道下沉等措施，推動銷售自然增長。

料分拆業務內地上市

威高較早前宣布，正考慮分拆山東威高骨科材料，於內地證券交易所上市。山東威高骨科主要從事研究及開發、生產及銷售脊柱、創傷及關節骨科植入物。若分拆最終成功，集團將可獲取收益，實現股東價值，亦對股價帶來積極的推動作用。

威高積極把握醫療器械市場高端化的發展機遇，加上產品組合較同業完整，一次性耗材等傳統業務增長穩定，並提供現金流，亦有骨科的高價值耗材，而前年收購美國愛琅，提供技術含量更高的介入治療產品線，進一步拓展整體毛利表現，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期威高股份2019、2020及2021年每股盈利為0.415、0.483及0.568元人民幣，給予12個月目標價11.50港元，相當於2019年預測市盈率24.6倍，評級「中性偏好」。