即巿股評 港股直擊

根據FactSet的統計，標普500指數第四季度的盈利增長（合併了已報告公司的實際增長和尚未報告公司的估計結果）為0.7％，有機會是自2018年第四季度以來，標普500指數再次錄得按年增幅。但更值得留意的是，公用事業（Utilities）的盈利錄得按年增長21.6％，在11個主要分類板塊中最高。在公用事業的5個細分界別中，又以獨立電力和可再生電力公司（Independent Power and Renewable Electricity Producers）的增長率最高，同比大升140％。

以相關股份的股價表現來看，iShares 環球清潔能源ETF（iShares Global Clean Energy ETF，ICLN）年初迄今已累漲13.5%；而Invesco太陽能ETF（Invesco Solar ETF，TAN）年初迄今更飆升21.8%。兩者皆大幅跑贏追蹤石油相關類股份的 Vanguard能源類股ETF（Vanguard Energy ETF，VDE），其年初至今累挫10.4%。

除了可再生能源成本下降外，據美國民調的發現，受訪的美國民眾大多數支持可再生或綠色能源，尤其是偏好太陽能及風力發電，認為應該減少使用化石燃料發電。事實上，社會對環保議題及氣候變化的關注，衍生出對推動責任型投資（Responsible Investment）的呼聲也愈來愈高。

責任型投資意思是指涵蓋了「環境、社會及管治」（Environmental, Social and Governance，ESG）等非傳統財務分析以外的因素。基金加入ESG制定投資策略目標，藉由資本市場力量，改變了企業應對氣候變化、碳排放、能源節約及管理供應鏈的方式，對環境和社會的可持續性帶來重要的影響。

據美國銀行分析，估計在未來20至30年內，將責任型投資理念導入決策中的基金管理金額將逐步提升到15至20萬億美元，佔目前全球所有專業管理資產的四分之一以上。

隨著社會公民意識提升，人們對於企業的行為更加關注，企業社會責任的概念開始發酵，相信這股新投資概念將會成為不容忽視的未來發展趨勢。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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