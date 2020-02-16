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恒大(03333)副總裁劉雪飛表示，近期推出的優惠，是恒大史上最大，而由上周四起(13日)三日內，買家透過集團賣樓手機應用程式恒房通，合共認購4.75萬套物業，總價值約580億元(人民幣‧下同)，旗下全國逾600多個樓盤均錄認購，當中最高一個樓盤認購870套。

劉雪飛預計，未來數日，恒大網上認購套數會超過10萬套。

恒大上周四起公布，客戶只需在2月29日前，於恒房通平台線上繳納5000元訂金，並簽署《商品房網上認購書》，即可進行預定，並承諾買家會以最低價購入物業。

