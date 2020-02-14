重要通告 港股直擊

太興集團(06811)在1月曾發盈警，預期截至去年12月底止，全年盈利將錄得顯著減少。該公司今日進一步補充，預期股東應佔溢利按年顯著減少約70%至80%。

該公司同時公布，鑑於最近新型冠狀病毒爆發，全體執行董事及高級管理層成員，由2月1日起自願減薪20%，為期3個月，以進一步控制成本。

該公司稱，會繼續加強成本控制措施，包括與業主商討減租，與供應商尋求最優惠的條款，以及加強送餐平台及外賣自取的服務。該公司亦已成立「緊急應變委員會」，密切監察市場狀況，並及時調整應對策略。