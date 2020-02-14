熱門：

今日 18:18 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至逾29億 買建行騰訊 沽瑞聲

放大圖片

隔晚美股下跌，但國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，中港股市造好，恒指低開高走，收市升85點，大市成交額957.83億元

北水流入略增，由昨日28.7億元，增至29.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為今日淨入最多個股，全日有9.37億元淨買；農行(01288)及中行(03988)分別也有3.97和3.12億元淨入。

科技股騰訊(00700)全日有4.93億元淨入；美團(03690)則有3.32億元淨買；小米(01810)也有2.75億元淨買，金山軟件(03888)和新東方在線(01787)分別有6006及1147萬元淨入。

硬件類科技股方面，華虹(01347)有9546萬元淨入；但瑞聲(02018)則有3.27億元淨走，為全日最多北水淨沽個股；中芯(00981)也有1.37億元淨沽。

另外，融創(01918)有1.04億元淨買；贛鋒鋰業(01772)則有2512萬元淨入；但安踏(02020)有1.99億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、建行、騰訊、小米、美團、瑞聲、農行、融創、中行及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、融創、騰訊、小米、新東方在線、美團、華虹、贛鋒鋰業、金軟及農行。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads