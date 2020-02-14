隔晚美股下跌，但國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，中港股市造好，恒指低開高走，收市升85點，大市成交額957.83億元
北水流入略增，由昨日28.7億元，增至29.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
建行(00939)為今日淨入最多個股，全日有9.37億元淨買；農行(01288)及中行(03988)分別也有3.97和3.12億元淨入。
科技股騰訊(00700)全日有4.93億元淨入；美團(03690)則有3.32億元淨買；小米(01810)也有2.75億元淨買，金山軟件(03888)和新東方在線(01787)分別有6006及1147萬元淨入。
硬件類科技股方面，華虹(01347)有9546萬元淨入；但瑞聲(02018)則有3.27億元淨走，為全日最多北水淨沽個股；中芯(00981)也有1.37億元淨沽。
另外，融創(01918)有1.04億元淨買；贛鋒鋰業(01772)則有2512萬元淨入；但安踏(02020)有1.99億元淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、建行、騰訊、小米、美團、瑞聲、農行、融創、中行及安踏。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、融創、騰訊、小米、新東方在線、美團、華虹、贛鋒鋰業、金軟及農行。