港股直擊 即巿股評

憧憬國內生產恢復，A股反覆造好，港股昨日回吐後，今日亦低開高收，不過恒指受制兩萬八阻力。

恒指低開31點，甫開曾跌34點，見27695點全日低，續於250天線(約27685點)水平有支持，拗腰倒升，最多升230點，見27960點，創1月24日以來新高，不過未能一舉突破兩萬八，中午升165點；午後升幅曾收窄至50餘點。恒指收報27815點，升85點或0.3%。大市今日升/跌股份比例各半。

總結全周，恒指升411點或1.5%；兩周累彈1502點或5.7%。

國企指數報10863點，升28點或0.3%。國指兩周累彈622點或6.1%。

大市成交額957.83億元，創1月9日以來新低(不計1月24日半日市)。

即月期指收市升94點或0.34%，報27753，低水63點。

美國道指期貨最新升2點，報29434。

A股昨日七連升斷纜後，今日即反彈，滬指升0.38%；深成指升0.48%。國務院總理李克強召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，強調努力實現今年經濟社會發展目標任務，制定差異化精準防控策略，視疫情形勢有序恢復正常生產生活秩序，不搞「一刀切」，及時糾正偏頗和極端做法。

藍籌股方面，創科(00669)創新高，收市升2.5%。本地地產股彈升，九倉置業(01997)升2.3%；新地(00016)升1.5%；恒地(00012)升0.8%；新世界發展(00017)升1.4%。相反，騰訊(00700)創超過20個月新高，收市倒跌0.3%；瑞聲(02018)跌2.6%；中移動(00941)跌1.4%；舜宇(02382)跌1.3%。

焦點板塊

醫藥股：全線跑出，中生製藥(01177)升1.6%；石藥(01093)升1.5%。生物科技股突圍，藥明生物(02269)創新高，收市升0.9%，連升11日；同系藥明康德(02359)亦破頂，收市升1.4%；日前折讓批股的信達生物(01801)創新高，收市升5.7%；康希諾生物(06185)創新高，收市飆11.1%；方達(01521)升3.9%。

內房股：二、三線內房表現突出，美的置業(03990)升4.4%；富力地產(02777)升3.6%；雅居樂(03383)和新城發展(01030)升約3.6%；奧園(03883)升3.5%；融信中國(03301)和佳兆業(01638)升約3.4%。一線方面，恒大(03333)升1.3%；碧桂園(02007)升2%，全周連升五日累漲7.6%為表現最好藍籌；中海外(00688)升1.8%；融創(01918)升2.7%。

物管股：延續強勢，多股再度破頂，新城悅(01755)盈喜料去年盈利升80%，股價破頂，收市升6.7%。另外，保利物業(06149)、奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)、雅生活(03319)、碧服(06098)、中海物業(02669)、時代鄰里(09928)、濱江服務(03316)和永升(01995)均創出上市新高。另外，藍光嘉寶(02606)飆8.5%；寶龍商業(09909)升1.3%。

電動車及電池股：電動車生產商恒大健康(00708)落鑊飆8.4%；不過國產龍頭比亞迪(01211)跌1.9%。電池股方面，超威動力(00951)料去年多賺逾三成三，股價升4.6%；天能(00819)升1.2%。電池原料股方面，洛鉬(03993)及贛鋒(01772)分別獲中金升目標價，股價分別升5.5%和0.9%；金川(02362)飆5.1%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：第三季純利523.09億元人民幣，按年增加58.26%，但預告新冠肺炎疫情對本季收入增長構成負面衝擊，摩通料股價短期受壓。股價今日反覆跌1%。

華虹半導體(01347)：去年盈利倒退一成一，遭瑞信下調評級至「跑輸大市」。股價插14.3%。

中芯國際(00981)：今早創多年新高後回吐，收市挫5.9%，成交額達42.29億元。集團去年第四季股東應佔溢利潤8873.5萬美元，按年飆2.35倍。高盛指中芯績佳，升目標價至20.8元，續予「買入」評級。不過瑞信則下調評級至「跑輸大市」。

澳達控股(09929)：今日掛牌先高後低，以全日低位0.255元收市，較招股價0.25元高2%，成交額3580萬元，不計手續費一手賺50元。

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