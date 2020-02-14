重要通告 港股直擊

中國南方航空(01055)公布，1月份客運運力投入按年上升2.31%，其中國內和地區分別跌0.91%和32.76%，國際則增加10.87%。

期內，旅客周轉量按年下跌2.42%，其中國內和地區分別跌4.64%和44%，國際則升3.78%；客座率為76.7%，下跌3.72個百分點，其中國內、地區及國際分別跌2.98、12.25及5.32個百分點。

貨運方面，1月貨運運力投入按年上升4.92%；貨郵周轉量跌8.75%；貨郵載運率為41.94%，減少6.28個百分點。