即巿股評 港股直擊

讀者阿偉問：「 比亞迪股份(01211)和贛鋒鋰業(01772) 邊隻較具潛力？策略中線定長線，買入價、目標價、止蝕價分別多少？」

盧志明 獨立股評人

「比亞迪股份和贛鋒鋰業行業不同，難以直接比較。倘內地政府補貼能夠維持，電動車生產商比亞迪理論上可維持其盈利水平。不過，比亞迪1月份銷售數據欠佳，不論新能源汽車還是整體汽車，銷量均大跌，2、3月情況料更差。由於比亞迪股價長期處於低端水平，基本面亦不是特別佳，取而代之投資其他股份，會是更好的做法。贛鋒鋰業前景相信較比亞迪好，前者是全球第三大及內地最大的鋰化物生產商，業務表現本身不差，加上去年12月與寶馬簽訂價值5.4億歐元的訂單，市場對贛鋒鋰業鋰電池業務改善憧憬大，該股於是承其客戶Tesla的美股股價走高而爆升。但由於贛鋒鋰業股價已累計一定升幅，不宜急於高追，應待32元以下才考慮吸納，止蝕則定於約26.7元附近，目標價可稍後再釐定。」

鄧均樂 耀才證券研究部分析員

「比亞迪銷售仍然顯著受政策調控影響。2019年新能源汽車補貼政策整體退坡超過50%令比亞迪下半年的汽車銷售出現明顯按年倒退，直至近日工信部指補貼於今年7月1日起將不再下降，原定所有汽車補貼政策全部退出的安排可能會延後，才令其股價得以回穩，但觀看其1月份新能源車銷售按年仍跌75%，意味汽車行業仍充滿競爭，政策炒作空間有限建議抱審慎態度。

反觀贛鋒鋰業受惠多個利好用素包括 1.) 贛鋒為Tesla主要的氫氧化鋰供應商，低基數效應下其收入及盈利將得到強勁增長，此為市場炒作最強因素。 2.)國內整體新能源車慢慢復甦，包括新能源汽車補貼不再下降，同時工信部擬修改新能源汽車准入規定，以技術保障能力取代設計開發能力，有機會方便合資格新企業加入行業，維持鋰電池需求。股價目前14天RSI為80，處於較為超賣水平，建議回落至29元水平吸納，止蝕位27元，不跌穿的話可作中線持有。」

陳鎮強 信報高級分析員

「輪長線題材，電池供應鏈上游、國內鋰鹽最大供應商的贛鋒鋰業必秤先，不過短線而言Tesla概念過熱，加上EJFQ FA+數據顯示，市場預期集團2019年核心盈利倒退58.7%，可趁較深回吐時、於30元以下入場。至於比亞迪，由於國內新能源車退坡暫緩，今年生意至於太差，不如補貼終究要撤，年內呈有短線反彈，而無長線走勢的形態較高，起碼回落至38元或以下方考慮。」

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