即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現反覆，標指跟納指盤中創新高後回軟，三大指數下跌。不過國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，強調努力實現今年經濟社會發展目標任務，中港兩地股市做好。恒指今日跌噚日走勢相反，低開高走，一度升逾200點。

恒指低開31點，最多跌34點，低見27695點，仍然守喺250日線(27686)之上，其後隨內地股市掉頭向上，最多升230點，高見27960點。中午恒指報收27895點，升165點；國指則報收10900點，升64點。

重磅藍籌股個別發展，騰訊(00700)繼續係大市火車頭，半日升0.5%，創超過20個月新高，最高見過420元，到時之前阿Man提過嘅反彈目標415至420元，會唔會呢度呢個位就止步，暫時好難講，皆因走勢方面仍保持上升，只要整體市況維持強勢，騰訊更上一層樓亦有可能。

其他重磅股以陀地地產股反彈得唔錯，主要係市場憧憬政府減辣，不過阿Man對於減辣有保留，睇睇政府喺防控疫情慢半拍，搞到人心惶惶對政府信心盡失，呢個時候仲邊有時間去檢討樓市辣招。加上疫情對本港經濟影響有幾深遠，暫時亦屬未知數，唔少地主佬都願意減租，同租戶共渡時艱，肯定影響今明兩季租金收入，呢一下反彈只係超賣後技術反彈，咪以為咁就雨過天青。不過地產股亦佔指數一定比重，呢個板塊止跌回升，對大市向上挑戰二萬八關大有幫助。

科技股跟手設股今日只有騰訊一枝獨秀，其他股份普遍逆市下跌，而瑞聲(02018)跌逾3%，係半日表現最差藍籌。資金從科技及手設股流向醫藥股，整個板塊向上，而生物製藥股更得到多間大行睇高一線，阿Man之前睇好嘅藥明生物(02269)，半日升1.7%，已連升11個交易日。講嚟講去醫藥股阿Man都係偏愛中生製藥(01177)，之前股價喺11元樓下叫上車，最多跌穿10元打靶，上面先博重上12.5元，新高可期。

話咗物管股可以免疫於今次武漢肺炎疫情，甚至增值服務收入有機會增加，呢幾日整個板塊強勢依然，繼續有股份破頂創新高，多得多間物管公司陸續發盈喜。阿里巴巴(09988)公布第三季純利增長58%，不過預告肺炎疫情或對今季營收帶嚟負面衝擊，不過股價尚算硬淨，市場預期影響屬短暫，趁低吸納盤源不絕，阿里股價易升難跌，呢隻係阿Man認為今人年內有買貴，冇買錯靚股，值得耐心持有。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)