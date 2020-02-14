港股直擊 即巿股評

憧憬生產恢復，A股市場今早造好，港股昨日回吐後，今早亦低開高走，恒指創出三周新高，上試兩萬八阻力。

恒指低開31點，甫開曾跌34點，見27695點半日低，續於250天線(約27685點)水平有支持，拗腰倒升，最多升230點，見27960點，創1月24日以來新高，逼近兩萬八。恒指收報27895點，升165點或0.6%，大市成交額528.65億元。

國企指數報10900點，升64點或0.6%。

滬指半日升0.52%；深成指升0.79%。

國務院總理李克強召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，強調努力實現今年經濟社會發展目標任務，制定差異化精准防控策略，視疫情形勢有序恢復正常生產生活秩序，不搞「一刀切」，及時糾正偏頗和極端做法。

藍籌股方面，騰訊(00700)創超過20個月新高，半日升0.5%；創科(00669)升2.3%。本地地產股造好，九倉置業(01997)升2.1%；恒隆(00101)升1.6%。相反，瑞聲(02018)跌3.2%；中移動(00941)跌1.1%；舜宇(02382)跌0.9%。

焦點板塊

醫藥股：今早跑出，中生製藥(01177)升2.2%；石藥(01093)升1.6%；藥明生物(02269)創新高，半日升1.7%，暫錄11連升；同系藥明康德(02359)亦破頂，半日升3.3%。日前折讓批股的信達生物(01801)創上市新高，半日升7.3%；康希諾生物(06185)創新高，半日升9.7%。

物管股：延續強勢，多隻再度破頂創新高，新城悅(01755)盈喜料去年盈利升80%，股價破頂，半日升5.5%。另外，奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)、雅生活(03319)、碧服(06098)、中海物業(02669)和永升(01995)今早均創出上市新高。

電動車及電池股：電動車生產商恒大健康(00708)落鑊飆14.3%；不過國產龍頭比亞迪(01211)跌1%。電池股方面，超威動力(00951)料去年多賺逾三成三，股價半日升3.8%；天能(00819)升1%。電池原料股方面，洛鉬(03993)及贛鋒(01772)分別獲中金升目標價，股價分別升7.7%和2.7%；金川(02362)飆7.6%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：第三季純利523.09億元人民幣，按年增加58.26%，但預告新冠肺炎疫情對本季營收成長構成負面衝擊。股價今早表現反覆，半日跌0.5%。

華虹半導體(01347)：去年盈利倒退一成一，遭瑞信下調評級至「跑輸大市」。股價半日插10.6%。

中芯國際(00981)：今早創多年新高後回吐，半日挫4.1%。集團去年第四季股東應佔溢利潤8873.5萬美元，按年飆2.35倍。高盛指中芯績佳，升目標價至20.8元，續予「買入」評級。不過瑞信則下調評級至「跑輸大市」。

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