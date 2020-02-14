港股直擊 即巿股評

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依家10點34分，恒指今早低開後依家見回升，仲升成142點，報27872點，最低暫見27695點，日線圖上恒指仍然處於五條主要平均線之上，同時反映出20天線(27591點)、50天線(27651點)同250天線(27686點)呢個三線滙聚嘅位有相當不錯嘅支持。

不過，恒指呢三日點數上雖然無乜大躍進，但見下方SlowSTC(14,3)呢三日就無停過，仍然都係向上行往超買方向行。走勢比較合理啲嘅14RSI就於中軸水平橫行。同時留意到嘅係DMI條ADX呢三日都係下行，無嘢嘅，只係反映大市未見有動力咁解，都合理呀，點數上都未見有大事發生。

開牛熊證街貨圖睇，承如噚日所講，新出嘅牛證收回價已經上到去27400至27499點，今日見到呢層新增街貨都儲咗成230張期指，重貨區就係27000至27099點，呢度有相當於656張期指。

而熊證方面，重貨區仍然都係數貼價嗰層，即係27900至27999點，呢度有相當於1274張期指，雖然過2000張嘅壯觀不再，但有過千張仲喺度，點都吸引過牛證最貼價嗰層嘅230張呀；更何況熊證街貨再向上數多三層嘅話，每層都有800至900幾張期指街貨喺度，按10點50分恒指做緊27902點計，大市已經踩咗入呢一層熊證重貨區，手上仲持有兩早兩入嘅牛證，怕且今日都有望可以有收成；無貨嘅，待恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落返去超賣時，小注吼恒指牛(64042)，收回價27493點，同現價有近400點差距，槓桿68倍絕對係孕婦、心藏病、高血壓嘅都不宜使用。安全嘅可考慮恒指牛(65039)，收回價27308點，同現價有逾500點差距，槓桿約50倍都夠彈力架啦，希望可以賺得返份情人節禮物啦，情人節快樂呀。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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