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今日 11:04 港股直擊 即巿股評

恒指突升逾200點 挑戰兩萬八 醫藥股跑出

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國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，A股今早造好，港股昨日回吐後，低開高走。

恒指低開31點，甫開曾跌34點，見27695點暫時低，續於250天線(約27685點)水平有支持，拗腰倒升，截至上午約11時3分，恒指報27949點，升219點或0.8%，再向兩萬八進發。大市成交額423億元。

國企指數報10919點，升84點或0.7%。

滬指升0.56%；深成指升1.27%。

國務院總理李克強召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，強調努力實現今年經濟社會發展目標任務，制定差異化精準防控策略，視疫情形勢有序恢復正常生產生活秩序，不搞「一刀切」，及時糾正偏頗和極端做法。

騰訊(00700)高見419.8元，創超過20個月新高，現升0.8%。阿里巴巴(09988)公布季績後表現反覆，最新跌0.2%。

醫藥股跑出，中生製藥(01177)升2.6%，為目前表現最好藍籌；石藥(01093)升1.2%。

藥明生物(02269)見118.5元創新高，現升2.2%，暫錄11連升；同系藥明康德(02359)亦破頂，現升3.3%。

日前折讓批股的信達生物(01801)最新升逾7%，見34.8元創上市新高。

康希諾生物(06185)亦逼近上市高位，現升5.1%。

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