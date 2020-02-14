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【異動股】超威炒高11%後升幅縮 料去年多賺逾三成三

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超威動力(00951)料去年多賺逾三成三，股價今早走高，最高見2.91元，急升11.1%，惟現升幅大縮，新造2.74元，僅升4.6%，成交金額930萬元。

集團表示，受惠成本下降令毛利率提升，估計去年盈利按年升最少三成三，達到超過5.5億元人民幣。

其他電池股亦向好，天能(00819)升1.6%；洛鉬(03993)及贛鋒(01772)分別獲中金升目標價，股價分別升6.6和3.1%；金川(02362)則飆5.1%。

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