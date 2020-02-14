港股直擊 即巿股評

隔晚美股回軟，道指收跌128點，市場仍然關注新冠肺炎疫情發展，恒指昨日挫近百點後，今早暫時先跌後升。

恒指低開31點，報27698，低見27695點後反彈，曾升153點，報27883。截至10時20分，恒指升131點，報27861。

國企指數低開25點，最新升49點，報10884。

內地股市昨日終止七連升，今早靠穩，上證指數現升2點，報2908；深成指升0.6%。

騰訊(00700)持續強勢，今早高見418元，再創20個月高位。

阿里巴巴(09988)第三季度淨利潤升逾58%，惟憂慮疫情造成負面衝擊，遭個別券商調低收入預測，最新跌0.7%，報215.6元。

美團(03690)亦一度挫逾3%，最新跌2.4%，報100元。

中芯國際(00981)去年第四季純利按年飆升2.35倍，股價今早曾升3.7%，再創逾14年高，之後沽壓湧現，曾倒跌5.2%，最新倒跌4.2%，報16.56元，一度進佔今早成交金額榜首位。

友邦(01299)升1%，為表現較好的重磅藍籌。

本地地產股靠穩，九倉置業(01997)升1.7%；恒地(00012)、恒隆地產(00101)、新地(00016)及信置(00083)均升逾1%。