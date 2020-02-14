港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，港股今早於250天線水平爭持。科網龍頭阿里巴巴(09988)上季收入好過預期，勢成市場焦點。

道指收市跌128點或0.43%，報29423點；標指跌0.16%，收報3373點；納指跌0.14%，收報9711點。

晶片商Nvidia預料，新冠肺炎疫情或令集團收入損失1億美元(7.8億港元)。不過，首季收入料介乎29.4億至30.6億美元，好過估計，市後股價曾漲7%。

美國上周首次申領失業救濟人數微增2000，報20.5萬人，少於預期。1月CPI按月升0.1%，低於預期，按年增2.5%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.36元，較本港收市低0.09元；騰訊(00700)ADR收報415.73元，低0.67元；國壽(02628)ADR收報19.34元，低0.12元；中海油(00883)ADR收報12.42元，高0.08元；中石油(00857)ADR收報3.46元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.23元，高0.02元；中移動(00941)ADR收報65.95元，低0.1元；聯通(00762)ADR收報6.75元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.11元，無升跌。

ADR港股比例指數報27695點，較本港上日收市低35點。夜市期指收報27665點，升6點，較昨日恒指低水65點。恒指昨收報27730，跌93點或0.34%。料今早於250天牛熊線(約27687點)水平爭持。

內地新型冠狀病毒肺炎近6萬4千人確診，比上日增近5千人，死亡個案增至近1500宗。

滙豐因應疫情，把中國今年首季經濟增長預測，由5.8%下調至4.1%；全年增長由5.8%降至5.3%。另外，國際能源署(IEA)稱，中國的國際航空運輸量在疫情早期已降70%，國內航空旅行降50%。

日本共同社引述消息人士指，中國因應新型冠狀病毒疫情，正考慮延後原定下月初在北京舉行的全國人大和政協兩會會議。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：截至去年底止第三季業績，純利523.09億元人民幣，按年增加58.26%；非公認會計準則攤薄每股收益2.27元。收入1614.56億元人民幣，按年升37.67%，優於市場預期的1595億元人民幣。

電訊盈科(00008)：去年股東應佔溢利6.81億元，按年跌24.08%；每股基本盈利8.83仙。末期息每股派23仙，較2018年派22.33仙，上升3%。

中芯國際(00981)：去年第四季股東應佔溢利潤8873.5萬美元，按年飆2.35倍。

中信証券(06030)：1月淨利潤8.6億元人民幣，按年增長16.13%。

廣汽集團(02238)：1月汽車銷售量17.63萬輛，按年跌15.94%；產量13.8萬輛，跌24.31%。

莎莎國際(00178)：計劃裁員及減薪3個月，高級管理層擬減薪四成，基層員工減幅10%至15%。

大洋集團(01991)：因應新型冠狀病毒，於今天取得訂單，與深圳市樂正科技共同為北京市國資委生產KN95級別矽膠口罩，首批訂量500萬套。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。