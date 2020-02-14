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今日 08:42 即巿股評 港股直擊

【個股分析】雅生活目標價40元

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市場觀望內地疫情進展，內地股市出現調整，連日抽高的港股也跟隨調整，昨日恒指高開129點一度高見27953點，但是為全日高位，其後指數掉頭向下，全日跌93點或0.3%。

早前恒指由低位急速反彈，並已回補上月24日至29日的下跌裂口，短期料續有下調壓力，惟預計26500至27000點會有初步支持。 不過，目前全球對疫情的發展逐漸傾向樂觀，相信短期調整過後，部份優質股份有望再度展開升勢。

選股方面，建議可留意雅生活(03319)，事實上，昨日港股雖向下調整，但物管股仍不乏資金追捧。由於物管股本身收入向來十分穩定，在疫情不明朗的氣氛下，資金更傾向流入這類股份，在眾多物管股中，雅生活屬近年盈利增長較為突出的股份，該公司新近已發盈喜，料2019年淨利將按年增加逾45%，主要因為管理面積增加、多元化增值業務利潤較高及行政開支管控措施有效。

此外，基於自由流通市值及交易量，雅生活有望在恒指公司最新季度指數檢討後被納入恆生綜合中型股、小型股指數以及港股通名單，這有望成為股價進一步上升的催化劑，正如2018年碧桂園服務(06098)獲納入港股通，其股價在消息公布後，便在10個交易日內累積上升逾一成半。

其股價近日呈一浪高於一浪的走勢，預計短期內或隨大市稍作調整，建議可候33元買入，中線目標40元，跌穿31元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

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