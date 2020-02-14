即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中信銀行(00998)，於今年1月8日晚上發布的2019年第三季業績顯示，截至去年9月底股東應佔溢利約408億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期溢利約368億元，增長10.74%，為2015至2019年之首三季溢利增長率最高。至於金額則是期內最高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年9月底資產淨值約4,708億元，而截至今年1月底已發行股數約489億股，計出每股淨值折合為10.7083港元，相對今年2月10日收報4.20元，市賬率為0.39倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考於2015至2018年之每年市賬率介乎0.45和0.97倍，平均值為0.60倍，高於現時的0.39倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為10.7083元，得出每股合理值為6.42元，較4.20元之潛在升幅為52.86%。而截至去年9月底之倒數12個月的股東應佔溢利約485億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為1.1023港元，對比4.20元之市盈率為3.81倍，參考上述四個財年之每年市盈率為4.21至7.15倍，平均值為5.36倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為5.90元，較4.20元之潛在升幅為40.48%。

股息率超過六厘吸引

另可留意集團於2013至2018年 (2014年除外) 每股股息介乎0.2120元人民幣增至0.2610元人民幣，反映派息穩定，於2018年每股股息折合為0.2560港元，相對現價4.20元，計出股息率為6.10%。參考上述四個財年之每年股息率平均值為5.17%，相對上述每股股息，計出每股合理值為4.95元，較4.20元之潛在升幅為17.86%。綜合上述三種分析，每股合理值為4.95至6.42元，平均值為5.75元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近37%，連同股息率超過6厘，預期一年回報率達到43%。

重點做六大管理工作

集團主要業務為提供公司及個人銀行服務、從事資金業務及其他金融業務服務，包括銀行業務、零售銀行業務、國際業務、資金資本市場業務、投資銀行業務、汽車金融業務、託管業務、信用卡業務和私人銀行業務等。於2019年中期報告列出對下半年展望，管理層表示國際形勢變數依然較大，中美貿易摩擦具有不確定性、複雜性和長期性，行將認真貫徹落實各項監管政策要求，加快推動2018至2020年發展規劃實施，重點做好以下經營管理工作：1) 堅定不移地服務實體經濟；2) 全面推進公司業務轉型；3) 加速釋放零售體系勢能；4) 深挖金融市場發展潛力；5) 加快創新和數字化轉型；及6) 完善全面風險管控體系。

處於超過四年半低位

從以上描述，反映集團表現務實，相對筆者上述市盈率為3.82倍，合理盈利增長率為3.82%，而2019上半年每股盈利增長率則是10.74%，反映現時股價偏低，認為股價仍有上升空間。於去年11月8日和今年1月3日分別高見4.79元 (2019下半年低位) 和4.78元，出現「雙頂」形態，之後股價便見下行，至今年2月3日最低收報4.07元，一個月累跌約一成半，2014年4月以來低水平，貼近4.00元，反映現價處於低水平。於2月10日上午收報4.21元，較4.07元相距3.33%，差距不足一成反映現價進場風險不大，認為適合進場作中長線收取股息投資。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.80元或以下買入；保守者則可於3.35元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為6.00至6.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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