即巿股評 港股直擊

昨天恒指以全日高位開市，高開低走，全日波幅258點。恒指收報27730點，跌93點或0.34%，成交金額 1059.19億元。國指收報 10835.38點，跌49.31點或0.45%；上證收報 2906.07點，跌 20.82點或0.71%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恆指最高升至27953.65點，創1月29日以來高位。恆指出現單日轉向，以陰燭收市；若配合前交易日走勢一併參考，則呈「烏雲蓋頂」的利淡形態，反映28000水平的阻力不少。MACD快慢線正差距擴闊，走勢續佳，並與指數背馳。全日上升股份 750隻，下跌 951隻，整體市況偏弱。

阿里巴巴(9988)公布截至去年底止第3季業績，盈利按年增長58%至523.1億元人民幣，超出市場預期。撇除一次性收入及其他項目，按非通用會計準則盈利為464.9億元，按年上升56%。期內收入按年增長38%，至1614.6億元；雲計算業務收入按年上升62%，至107.2億元，首次突破100億元。至於內地零售市場移動月活躍用戶8.24億戶，按季增加3900萬戶。

香港天文台昨天發出庚子年首個雷暴警告，香港出現「正月打雷」的天文異像，較平時在驚蟄才出現春雷提早了超過半個月，筆者己在昨天視頻節目講解有關異像，歡迎有緣人前來雅正；並自求多福。

內地官員出現人事變動，上海市長應勇接替金融系統出身的蔣超良，出任湖北省委書記；濟南市委書記王忠林接替企業出身的馬國強，出任武漢市委書記。港澳地區方面，全國政協副主席夏寶龍兼任大陸國務院港澳事務辦公室主任，前主任張曉明改任港澳辦分管日常工作的副主任 (但仍為正部級)；今年1月初接任香港中聯辦主任的駱惠寧則兼任港澳辦副主任。

湖北省修訂新冠肺炎病例診斷標準，把臨床診斷納入後，據中國衛健委最新公布的數據顯示，12日湖北新增確診病例暴增14,840例，其中臨床診斷個案佔超過1.3萬。消息公布後，大為影響外國投資者對內地市場的信心，歐美股市偏軟。今早亞太股市偏軟，夜期微升但ADR下跌，兩者背馳，料早市恒指走勢波動及偏軟，支持參考看27500水平。

另，是日情人節，是庚寅月丁亥日，地支寅亥六合，祝各位節日愉快。

個股

百奧家庭互動(02100)的主要業務為於中國開發及經營兒童在線娛樂目的地及提供母嬰產品業務及其他業務。

集團早前發出盈喜，預料2019財年錄得收入介乎人民幣660.0百萬元至人民幣750.0百萬元，同比增長約132.0%至163.6%；除稅後利潤介乎人民幣135.0 百萬元至人民幣160.0百萬元，同比增長約25.5%至48.7%。增長原因為集團成功由頁遊擴展至手遊，包括於2019年9月上線的兩款手遊：《食物語》及《奥拉星手遊》以及隨後在2019年10月上線的《造物法則二：先鋒英雄》手遊。

集團近日股價走勢走強，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報0.97元，現價市盈率20.815倍，周息率2.165%。

岑智勇 獨立股評人