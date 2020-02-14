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美國聯邦儲備局主席鮑威爾周三(12日)在國會參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告發表證詞，重申對美國經濟前景抱樂觀態度，尤其是與中國、加拿大和墨西哥等達成貿易協議後，消除了不明朗因素，相信經濟仍具增長潛力。

當被問及有關內地新冠肺炎肆虐時，鮑威爾認為，現無法判斷疫情對美國的實際影響，但承認將為經濟帶來潛在下行風險，暫看不到局方有需要調整利率，聯邦基金利率目標區間維持在1.5厘至1.75厘依然合適。

鮑威爾強調息口不變，繼續無視總統特朗普施壓，亦使投資者憧憬「放水抗疫」的期望落空。芝加哥商業交易所(CME)利率觀察工具Fed Watch顯示，交易員估計，聯儲局上半年近六成機會按兵不動。

由是觀之，美國與其他主要國家（地區）的息差優勢將延續一段時間，推動美元兌一籃子貨幣觸及逾4個月高位，美滙指數周三自2019年10月9日以來首次收於99關口之上。附【圖】所見，美滙指數走勢凌厲，從上年底低位96.355輾轉上揚，已突破去年10月至今形成的下降通道，目前更略為升穿跌浪反彈78.6%阻力(約98.958)，有望挑戰2019年頂位99.667。

美滙指數年初迄今累漲2.8%，現高出50天線1.5個百分點，相當於過去一年平均值約2.6個標準差，屆超買水平，而14天RSI攀越70，同樣帶出類似訊號。值得留意的是，短線超買只反映整固壓力日增，並不代表存在轉勢風險，未必會立即回調，因超買後可再超買。

美滙指數拋離50天線2.5個標準差(或以上)歷來不算罕見。統計1996年至今數據，合共曾出現20次(平均每年就有一次)，而其後1個月、3個月和6個月，美滙指數分別錄得0.7%、1.7%及1.3%的平均漲幅，上升比例更接近七成。因此，根據往績，美元料繼續保持強勢。

美國近期數據表現強勁，經濟下行憂慮開始減退，亦有利美元後市。反映公布經濟數據與市場預期差距的「花旗美國經濟驚喜指數」(Citi Economic Surprise Index)2020年持續攀升，目前已抵2018年4月4日後最高的46.3，表示美國經濟遠比分析估計優勝。

環球避險情緒加劇，一定程度上亦支持美元滙價。美元今年堅挺，與其走勢普遍「相反」的黃金竟未見大瀉，且有約3.5%進賬，箇中原因，相信是市場避險需求漸旺。美元向來具避險屬性，資金不斷流入美債等，也變相吸引游資流向美元，刺激美滙指數上升。

無論從宏觀經濟狀況、貨幣利率差距，以至投資者避險角度看，美元都沒有顯著調整的風險，再加上疫情對美國股滙似乎未致帶來嚴重衝擊，美滙指數後市或進入小回大漲格局。

信報投資研究部

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