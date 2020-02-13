即巿股評 港股直擊

恒指由上月20日高位下跌至本月3日，跌幅約3000點，現時恒指低位回升約1500點，剛好一半並於50天線附近，A股上證亦結束七連升局面，原因市場借憂慮疫情略有升溫所致。

基金睇淡本港經濟

事緣湖北省修訂疫情肺炎診斷標準，令新增確診單日數字激增15000宗，投資者原本預算趨緩的疫情突然增添變數，消息一出即時影響入市意欲，加上港股已累積一定升幅，於兩萬八關前確係一個心理關口及阻力，多種因素存在下恒指亦係時候回一回的，過去一周新經濟股受盡追櫸，其中騰訊(00700)突破400元關後更創一年新高，估計400元會由阻力位變成支持位，因為太多散戶於此或之前作獲利沽出，如上周所講盡入強勢手，加上美團(03690)、小米(01810)近期日日排佔頭幾位成交位置，其實近日十大成交接近全是中資股佔多，本地傳統公司已行埋一邊，可謂新經濟股逐走舊經濟股之餘中資股逐走港資股，相信這局面會是往後的常態，於大市背後主要有着北水資金主導，再加上接觸到的基金老友亦一面倒睇好內地經濟多於本港的關係，早已經開始換馬至有關內地企業。若港資股加上業務仍未偏重於內地化的，例如大家樂(00341)昔日是眾多基金愛股，但現時就跌近三年低位徘徊，估計年中公布全年業績亦難有苗頭，基金老友話若到時不幸挨近十年低位，即14至15元才肯回頭看看，原因本港經濟下行，基層餐飲業才最有增長潛力，即一早已清倉啦！聽完之後不知應該歡喜唔歡喜。

疫情過後通街水浸

至於未入市的投資者就建議等這次回調，於挨近27000至27200點應該較有承接力附近才下注，選擇新經濟股為佳，本地高息收租股就免沾手，本港裁員減薪潮已打到來，跟實基金佬買內地企業股，起碼還有憧憬內地放水救市。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。