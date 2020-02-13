港股直擊 即巿股評

港股回吐，恒指高開129點，報27953，創近三周高，開市後沽盤湧現，午後曾挫128點，低見27695，於250天牛熊線(約27687點)附近有支持，尾市跌幅收窄。恒指收報27730點，跌93點或0.34%。

北水淨流入28.68億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃科技股，騰訊(00700)有3.72億元淨入；中芯(00981)有3.37億元淨入；小米(01810)有3.14億元淨入；新東方在線(01797)有9306萬元淨入；美團(03690)有5862萬元淨入；中興通訊(00763)有6609萬元淨入；金山軟件(03888)有6691萬元淨入；阿里健康(00241)有3596萬元淨入。

重磅內銀也是吸納對象，建行(00939)有9.37億元淨入；中行(03988)有3.24億元淨入；農行(01288)有3.24億元淨入；工行(01398)有2.95億元淨入。

融創(01918)有1.27億元淨入。

港交所(00388)有2.34億元淨走；贛鋒鋰業(01772)有2214萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、中芯、騰訊、融創、小米、農行、中行、工行、美團及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、小米、贛鋒鋰業、騰訊、融創、新東方在、美團、中興、金山軟件及阿里健康。