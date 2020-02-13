港股直擊 即巿股評

內地更改統計方法，變相新增新型冠肺炎病例增加逾萬宗，港股過去兩日升582點後，今日高開低走，曾創近三周高位後回落，仍守250天牛熊線(現處27687點)收市。

隔晚美股再創新高，推動恒指高開129點，報27953，但已是全日高位所在，大市沽盤湧現，拖累上午曾倒跌過百點，午後更跌穿上午低位，最多跌128點，低見27695，但牛熊線附近有支持，尾市跌幅收窄。恒指最終收報27730，跌93點或0.34%，國企指數收造10835，跌49點或0.45%，大市成交1059.2億元。

整體大市上升比率56%，下跌比例44%。

即月期指跌112點或0.4%，報27658，低水72點，成交13.2萬張。

湖北省衞健委通報，將臨床診斷病例數字納入確診病例數目進行公布，按周三(12日)新增新冠肺炎病例14840宗(包括臨床診斷病例13332宗)，其中武漢市13436宗。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌1.4%；建行(00939)走低0.9%；工行(01398)跌1.3%；中石油(00857)走低1.4%；蒙牛(02319)挫2.2%，為包尾藍籌；滙控(00005)微升0.2%；騰訊(00700)力撐大市，全日升1.3%，為升幅最大恒指成分股。

焦點板塊

物管股：多隻盤中創上市新高，包括發盈喜的碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)、中海物業(02669)及綠城服務(02869)，全日升1.6%、3.1%、2.8%及3%；破頂還有新城悅(01755)、永升(01995)、佳兆業美好(02168)、奧園健康(03662)及濱江服務(03316)，全日分別升0.5%、2.8%、1.9%、6.5%和7.9%。

內房股：中國全聯房地產商會，向內地政府提出15項政策建議，包括適度信貸支持，提供融資政策傾斜，內房股逆市升，潤地(01109)升0.8%；恒大(03333)升1.4%；融創(01918)升2%，為升幅最大國指成分股；碧桂園(02007)走高0.7%；萬科(02202)漲0.8%；合景泰富(01813)升2.9%；旭輝(00884)揚4.1%；禹洲(01628)升1.8%；寶龍地產(01238)料去年多賺逾四成，收市升7%。

晶片股：表現標青，今日公布業績的中芯(00981)，今早曾飆8.8%，高見17.64元，收市揚6.5%；華虹(01347)漲4.2%；上海復旦(01385)升4.3%；晶片設備股ASM(00522)升0.6%。

在線醫療股：平安好醫生(01833)業績後獲大和及滙證升目標價，全日反彈5.6%；阿里健康(00241)則升3.7%。

焦點股份

網龍(00777)：折讓一成配股，每股作價23.7元，涉7.82億元。股價收插11.5%，成交額12.5億元。。

滔摶(06110)：獲納入MSCI中國指數，股價全日升4.8%。

信達生物(01801)：以每股30.2元，配售7800萬股，集資23.56億元。配售價較昨日收市價折讓約5.03%。配售股份佔擴大後股本5.81%。股價低開高走，全日倒升1.9%。

威高國際(01173)：盈警料虧損擴大，但同時宣布設置口罩生產線，股價高開2.57倍，之後升幅大幅收窄，全日僅升78.6%。

歌禮製藥(01672)：由重慶醫科大學附屬第二醫院胡鵬團隊發起的ASC09，批准開展治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，全日抽升7.7%。