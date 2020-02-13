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對於市傳莎莎國際(00178)員工減薪及裁員消息，莎莎國際發言人表示，莎莎與香港零售同業一樣，正受到不利的市場環境影響。集團正採取各項措施，全方位節省開支。

集團已因應業務需求，調整各部門及前線人手部署。在經過多番考慮後，前線員工於2至4月期間，採用分更制形式，減少值班員工數目。同時，集團亦檢討整體員工編制，精簡架構時員工流失佔香港整體前線及後勤員工不多於3%。

此外，集團亦考慮由3月至5月份短期減薪，當中高級管理層的減幅約40%，其餘基層員工減幅10%至15%。連同較早前全體執行董事由2月起減薪75%三個月，集團希望一系列精簡架構措施，能夠在短期內節省成本約30%。

集團亦會繼續與業主商討減租事宜。在這艱難時刻，管理層希望員工及各界人士明白莎莎及零售業現時面對的難關，上下一心，抱持正面及樂觀的態度，攜手共渡時艱。

此外，員工及顧客的安全是莎莎最關注的事項，集團已採取一系列防疫措施，包括前線及後勤同事早上及中午均需量度體溫。莎莎十分注重口罩的質量，早於2月初，已讓員工預早內部訂購口罩，並於公司及店舖向員工提供合乎標準的口罩及消毒產品。如有發燒必須留在家中休息。如員工由湖北回港或在確診大廈居住，或於2月8日後由中國內地回港的員工，亦需要自我隔離14日。

另外，每間店舗均安裝自動感應酒精搓手液機供顧客使用，客人進入店舖前員工都會勸籲他們佩戴口罩。集團希望疫情盡快完結，將繼續與港人同心抗疫。在這艱難時刻，繼續為港人提供優質服務，攜手共渡時艱。