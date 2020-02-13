熱門：

今日 17:15 港股直擊 香港財經

莎莎:正採取各項措施全方位節省開支

放大圖片

對於市傳莎莎國際(00178)員工減薪及裁員消息，莎莎國際發言人表示，莎莎與香港零售同業一樣，正受到不利的市場環境影響。集團正採取各項措施，全方位節省開支。

集團已因應業務需求，調整各部門及前線人手部署。在經過多番考慮後，前線員工於2至4月期間，採用分更制形式，減少值班員工數目。同時，集團亦檢討整體員工編制，精簡架構時員工流失佔香港整體前線及後勤員工不多於3%。

此外，集團亦考慮由3月至5月份短期減薪，當中高級管理層的減幅約40%，其餘基層員工減幅10%至15%。連同較早前全體執行董事由2月起減薪75%三個月，集團希望一系列精簡架構措施，能夠在短期內節省成本約30%。

集團亦會繼續與業主商討減租事宜。在這艱難時刻，管理層希望員工及各界人士明白莎莎及零售業現時面對的難關，上下一心，抱持正面及樂觀的態度，攜手共渡時艱。

此外，員工及顧客的安全是莎莎最關注的事項，集團已採取一系列防疫措施，包括前線及後勤同事早上及中午均需量度體溫。莎莎十分注重口罩的質量，早於2月初，已讓員工預早內部訂購口罩，並於公司及店舖向員工提供合乎標準的口罩及消毒產品。如有發燒必須留在家中休息。如員工由湖北回港或在確診大廈居住，或於2月8日後由中國內地回港的員工，亦需要自我隔離14日。

另外，每間店舗均安裝自動感應酒精搓手液機供顧客使用，客人進入店舖前員工都會勸籲他們佩戴口罩。集團希望疫情盡快完結，將繼續與港人同心抗疫。在這艱難時刻，繼續為港人提供優質服務，攜手共渡時艱。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads