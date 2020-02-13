即巿股評 港股直擊

上周四在公仔箱節目指出2月5日全國新增新冠肺炎確診病例首次回落，之後果然進一步放緩，不過今朝數字大到嚇死人，原來係將統計方法調整，將臨床診斷病例歸入確診，令昨日新增病例急增近萬五個，總數就快去到六萬宗，死亡人數亦急增，死亡率維持在2.3%左右，疫情仍然反覆，又要重新評估，尤其係天氣即將轉為又凍又濕，或不利疫情，鍾南山之前估計本月底才見高峰，可以是個時點參考。至於「兩會」是否如期舉行要打個問號。

港股自近期低位反彈逾千七點，接近28017點即黃金比率0.618水平暫時止步，留意多了公司趁高位批股，恒指短期要整固，支持在27300點附近，即前日之上升裂口底部。中長期不悲觀，只要不明顯失守250周線(約25770)，大方向仍然是歷史高位33484以來的對稱三角形整固，波幅持續收窄中，若之後5、6月處26500至27000附近，就要醞釀大變。

疫情下業績前操作要點

一）已開始進入業績公布期，要注意之前是否已發盈警／盈喜，最近一個月盈警股股份數目有141隻，發盈喜只有86隻。當然盈喜也不代表業績公布後會再升，但至少減低急跌機會，情況可能適用於物管股。

二）往績不重要，市場焦點在公司今年經營指引，特別是疫情下管理層對首季及上半年之評估。

三）近期分析員盈利預測走勢具參考性，盈測往下調股份要注意風險；

四）若未有發盈喜的高估值股份，業績公布前後會較波動，亦要留意配股集資風險；

五）盡量避免持重貨至等待業績公布

今朝介紹了天倫燃氣(01600)，武漢新冠肺炎之後，國家對於治理內地霧霾的決心更大，鼓勵減少造成空氣污染的煤炭消費，改為使用潔淨的天然氣，即煤改氣政策。另外，下星期全國天氣會轉寒冷，料可帶動燃氣需求，近期跑輸大市的燃氣股可能受到資金關注。

天倫燃氣係北水可以買的「港股通」股份，今年係公司上市十周年，業務集中在中部的河南省，雖近河北，但受疫情影響相對有限。內地不少工廠復工一再推遲，直接影響商業用戶對天然氣需求，但另外面市民在家時間長，意味住宅用戶需求可以部分抵銷不利因素。河南省是全國的人口大省，地處平原地區，而且具有良好的天然氣供應條件，國家主要的天然氣管道都經過河南，所以大力推進以氣代煤，省內目前鄉鎮氣化率約5%，仍有很大提升空間。

另外，天倫在北方的吉林省有10個城市天然氣項目，中俄天然氣管道在去年底開始輸送，寄望俄氣輸送可以提速，有效改善吉林省缺氣的局面，釋放消費需求。

公司去年8月公布中期業績理想，純利增長88%，中期息更加增派超過一倍，刺激股價一度急升一成二。之後國策一度反覆打窒燃氣股板塊，至近期才喘穩。市場上有12位分析員給予天倫燃氣評級，11個建議買入/增持，平均目標價11.15元，較現價有六成半潛在升幅。估值亦算吸引，預測市盈率只有5倍幾，較歷史中位數低0.7個標準差；預測市賬率更加較中位數低1.1個標準差，預測股息率超過5厘。美中不足是負債稍為偏高。

天倫燃氣有估值修復條件，股價近期醞釀營造小圓底，不過始終是弱勢股，較宜中短線操作，勝在易定止蝕。今早介紹後衝高至7.15元，6.8元附近可再收集，中短線上望7.3元，跌穿6.35元止蝕，風險是非常時期難以預計的國策調整。

羅崇博 (杜比)