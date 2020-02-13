即巿股評 港股直擊

美股呢期確係完全免疫於武漢肺炎，隔晚美股三大指數又創新高，科技股尤其勇猛，帶動本來噚日已持續反彈的港股繼續高開，可惜港股喺二萬八點關口前阻力唔少，港股高開低走。恒指高開129點，見27953點已經係半日高位，開市即掉頭向下，最多跌120點，見半日低位27702點。恒指中午報收27784點，跌39點；國指報收10868點，跌16點。

騰訊(00700)仍然係大市火車頭，股價成功衝破南非頂及馬化頂之後，股價更上一層樓，股價半日升逾1%，半日報收415.4元，企得住415元，下一關當然係420元。不過睇埋其他重磅藍籌股，表現反覆，噚日有消息指或獲母公司注資嘅國壽(02628)，今日澄清母公司未有計劃注入資產，暫時亦未有重大訊息要披露，半日回吐1.8%，股價仍然受制多條移動平均線，股價未能重上20元，走勢都係咁上下。至於其他重磅藍籌股都係跌多升少。石藥(01093)、蒙牛(02319)分別跌3%及2.6%。

雖然武漢肺炎疫情未見真正減退，但人民幣走勢尚算硬淨，對人民幣走勢較為敏感嘅內房股呢期同樣強硬。而中國全聯房地產商會，向內地政府提出15項政策建議，包括適度信貸支持，提供融資政策傾斜，內房股逆市向上。整個板塊平均都有超過1%升幅，其中寶龍地產(01238)發盈喜，預期較去年多賺逾四成，半日升5.5%。

除咗內房股或陸續報喜之外，物管股呢期亦頻傳喜訊，今早整個板塊逆市向上。繼雅生活服務(03319)發盈喜得到大行加持創新高後，今日到碧桂園服務(06098)發盈喜，股價創新高，其他中海物業(02669)、濱江服務(03316)、奧園健康(03662)跟新城服務(01755)亦齊齊創新高。

新經濟股仍然係阿Man最睇好嘅板塊，阿里巴巴(09988)再升0.5%，話咗210元樓下買錯唔得去邊。美團(03690)半日跌1%，睇好其中線前景，股價跌近96元可以放膽買。至於醫藥股今日受壓，同樣係可以趁回調買入龍頭股份。

暫時港股升到28000之前，即半日高位27953點，已經殺咗唔少熊證街貨，呢啲時候都抖抖，阿Man維持大市將進步上落市格局不變，二萬八點唔係咁易衝破，不過移動區間則上調至27000至28000點之間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)