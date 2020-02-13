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今日 12:38 港股直擊 即巿股評

中午反覆吐39點 內房跑出 物管尋頂

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由於臨床診斷病例數字納入，昨湖北新增新冠肺炎病例達14840宗，大部分為臨床診斷，港股今早高開創近三周高後回吐。

恒指今早高開129點，報27953點，創1月24日以來新高，開市後回吐，曾倒挫120點，見27702點，於250天線(約27686)上方見支持，曾拗腰再倒升。恒指中午收報27784點，跌39點或0.1%，大市成交額574.83億元。

國企指數跌16點，報10868。

A股偏軟，滬指半日跌0.53%；深成指跌0.63%。

藍籌股方面，國壽(02628)澄清母公司計劃注入主要資產的報道，現時沒有應該披露而未披露的重大訊息，半日吐1.8%；石藥(01093)挫3%；蒙牛(02319)跌2.6%。相反，騰訊(00700)續創20個月新高，半日升1.1%；九倉置業(01997)升0.9%；金沙中國(01928)升0.7%。

焦點板塊
內房股：中國全聯房地產商會，向內地政府提出15項政策建議，包括適度信貸支持，提供融資政策傾斜，內房股逆市升，潤地(01109)升0.8%；恒大(03333)升1.6%；融創(01918)升2.4%；碧桂園(02007)升1.5%；萬科(02202)升1.3%；世茂(00813)升1.6%；旭輝(00884)升2.5%；禹洲(01628)升2.5%；寶龍地產(01238)料去年多賺逾四成，半日升5.5%。

物管股：今早續尋頂，碧桂園服務(06098)發盈喜，股價創新高，半日升1.3%。另外，中海物業(02669)、雅生活(03319)、濱江服務(03316)、奧園健康(03662)和新城悅服務(01755)均創出上市新高。另外，時代鄰里(09928)升1.6%；保利物業(06149)升1.3%。

焦點股份
網龍(00777)：折讓一成配股，市前錄一手3300萬股上板，每股作價23.7元，涉7.82億元。股價半日插11.8%，成交額11.15億元。。

滔摶(06110)：獲納入MSCI中國指數，股價半日升4.2%。

信達生物(01801)：以每股30.2元，配售7800萬股，集資23.56億元。配售價較昨日收市價折讓約5.03%。配售股份佔擴大後股本5.81%。股價低開高走，半日倒升0.9%。

威高國際(01173)：盈警料虧損擴大，但同時宣布設置口罩生產線，股價高開2.57倍，半日回落升1.06倍。

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