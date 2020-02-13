港股直擊 即巿股評

隔晚美股再破頂，港股兩日累漲582點後，今早高開低走，二萬八關前遇阻力，市場仍然關注內地新冠肺炎疫情發展。

恒指高開129點，報27953，已見半日高位，隨即掉頭向下，曾倒跌120點，低見27702。恒指中午跌39點或0.14%，報27784。

大市半日成交574.83億元。

國企指數跌16點，報10868。

騰訊(00700)支撐大市，半日升1.1%，報415.6元。

內房股普漲，碧桂園(02007)升1.5%，為表現最好藍籌。

石藥(01093)挫3%，藍籌中表現最曳。