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今日 11:36 港股直擊 即巿股評

三大行升香港電訊目標 料可維持增長

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香港電訊(06823)去年股份合訂單位持有人應佔溢利52.17億元，按年增長8.12%，每單位末期息40.37仙，全年派息70.38仙，按年增加3.06%。

野村發表報告，認為香港電訊業績符合市場預期，手機用戶數量維持健康增長，推動EBITDA按年升2%，有效的成本控制推高EBITDA毛利率3點子，至38.7%。

另外，香港電訊正籌備在4月推出5G服務，野村認為有助帶動用戶和每月每客消費金額(APRU)增長，維持「買入」評級，目標由13.65元升至14.18元，並指香港電訊為本地電訊行業中防守性較高股份。

野村提到，武漢肺炎爆發將對香港宏觀經濟遭成負面影響，短期公司企業業務將受壓，但外出意欲低及在家辦公增多，住宅寬頻及流動通訊服務需求或會有增加。

滙證發表報告，同樣認為第二季推出5G服務將帶來動力，另外對企業業務亦為潛在增長點。不過該行指零售和對中小企業務則會維持「弱勢」。滙證分別上調香港電訊2020和2021年度收入預測1.8%和2%，目標價由12.1元提升至12.5元，維持「中性」評級。

花旗指出，香港電訊將維持穩定的移動手機業務營業收入增長，上調2020和2021年的盈利預測1%和4%，目標價由13.8元升至14元，維持「買入」評級。

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