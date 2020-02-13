港股直擊 即巿股評

第12日home office，依家9點50分，早幾分鐘同news一位宣事whatsapp，佢一年喺上年已經plan咗今個農曆新年同佢屋企人去越南旅行，返港過程有啲轉折，但總算平安返到。

噚日揀咗隻恒指牛(57251)出嚟，但可惜等咗成個下晝都未見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣水平，直至到臨收市前半個鐘，SlowSTC(14,3)終於有下行跡象，至收市前10分鐘SlowSTC(14,3)終於都落到超賣至嚴重超賣水平，不過呢個鐘數入市就真係預咗要過夜。

望望恒指牛熊證街貨圖，熊證最貼價層終於都上到重貨區27900至27999點，呢度仍然有超過2000張期指坐鎮；而牛證最貼價仍然都係27000至27099點，有相當於710張期指。

依家10點6分，恒指由升轉跌，日線圖上亦呈陰燭，低位暫見27702點，都做叫做守得住條20天線(27635點)同250天線(27687點)。過多兩分鐘，恒指跌幅明顯擴大咗，依家做緊27713點，跌110點，唯5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣至嚴重超賣水平，雖然SlowSTC(14,3)係可以超賣再超賣，但如果恒指短線以20天線同250天線呢個位作為支持嘅話，短炒嚟講都唔需要太緊張。

更重要嘅係，即使今日有新上市牛證，收回價上到27400至27499點呢度，將恒指牛熊街貨嘅中間位一拉拉到27699.5點((27900+27499)/2)，但一夜間會將27400至27499點呢層街貨迫到過2000張，嚟同27900至27999點熊證重貨區死過？一夜間可以新增大嘅數額，或者只係得湖北嘅新增個案先做到。

話分兩頭，恒指現水平又同中間位差唔多，無貨想入嘅就唔好吼呢個位啦，只係本身仲揸住好倉嘅可以唔需要擔心啫。無貨嘅你不如望下隻騰訊(00700)，日線圖SlowSTC(14,3)兩線均升至逾90以上水平，睇嚟開淡倉都不遠矣，bookmark定啦。

10點17分黃色暴雨警告信號生效，C9要閂埋少少窗先。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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