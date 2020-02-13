今日 10:47
重要通告
港股直擊
禹洲地產(01628)宣布，發行於2025年到期4億美元，年息7.7%的優先票據。
該公司預計所得款項用作為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
九置新地商戶2月減租五成
今日信報
特區：湖北當局禁10染疫港人離開
偷步炒概念宜短勿長
陸文
｜
今日信報
疫情變化炒作多 消費股超賣有反彈
鍾南山斥政府失職 聞李文亮落淚
口罩二三事
陳國強醫生｜ 信健康
Hashtag: I want freedom of speech
Michael Chugani｜ EJ Insight
積極配置迎接最壞時刻後春天
梁振輝
｜
財富管理
鮑威爾:將採取量寬政策 應對下一輪經濟下行
國際財經 ｜ 今日 01:28
湖北新增14840宗病例中 大部分為臨床診斷
時事脈搏 ｜ 今日 08:53
五角大樓轉軚 撐商務部擴大華為禁令
國際財經 ｜ 今日 06:58
【國際早班車】五角大樓轉軚 撐商務部擴華為禁令
國際財經 ｜ 今日 07:30
網龍折讓最多一成配股
香港財經 ｜ 今日 00:00
美股第三日破頂 道指收市升275點
國際財經 ｜ 今日 06:00
Gucci母企內地半數分店暫關門 停止擴充及推廣
國際財經 ｜ 今日 02:07
憧憬疫情受控 美股續上升
國際財經 ｜ 昨日 23:05
【EJFQ信析】央行鬆口機制配合 比特幣勢高飛
即巿股評 ｜ 今日 07:18
波音料需時兩年 恢復737 Max正常生產速度
國際財經 ｜ 今日 00:20
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞