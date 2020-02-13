熱門：

今日 09:40 港股直擊 即巿股評

【異動股】信達生物吐近3% 折讓半成批股

放大圖片

昨日創新高的信達生物(01801)高位批股，股價今早開市曾吐2.7%，見30.95元，現跌1.6%，成交額7450萬元。

集團以每股30.2元，配售7800萬股，集資23.56億元。配售價較昨日收市價折讓約5.03%。配售股份佔擴大後股本5.81%。

該公司表示，集資所得用作準備將來的產能擴張，原因為Tyvyt納入國家醫保目錄而可能出現快速增長，以及預期公司預計於未來數年推出其他新藥物，部分所得款項亦可能用於一般企業用途。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads