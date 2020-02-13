昨日創新高的信達生物(01801)高位批股，股價今早開市曾吐2.7%，見30.95元，現跌1.6%，成交額7450萬元。
集團以每股30.2元，配售7800萬股，集資23.56億元。配售價較昨日收市價折讓約5.03%。配售股份佔擴大後股本5.81%。
該公司表示，集資所得用作準備將來的產能擴張，原因為Tyvyt納入國家醫保目錄而可能出現快速增長，以及預期公司預計於未來數年推出其他新藥物，部分所得款項亦可能用於一般企業用途。
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