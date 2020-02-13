港股直擊 即巿股評

威高國際(01173)料虧損擴大，但同時宣布設置口罩生產線，股價盤前爆上，開造0.25元，狂升2.57倍，新造0.18元，仍大升1.57倍，成交金額220萬元。

集團預計，截至今年3月底止，全年虧損進一步擴大，對上一年度同期虧損7935.1萬元。

另外，針對市面外科防護口罩嚴重不足，該集團將會使用現有自置廠房，設置口罩生產線；截至目前為止，已落實簽訂購置兩台全自動化口罩生產機器的買賣合同，而陸續增添的全自動化機器亦在洽談中。

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