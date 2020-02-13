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指數編製公司MSCI明晟公布季度指數成分股檢討結果，MSCI ACWI全球指數新增7隻成分股及剔除4隻股份。MSCI新興市場指數新增股份當中，總市值前3位分別是中國人保(601319.SH)、聞泰科技(600745.SH)及瑞幸咖啡。

MSCI中國指數新增6隻股份，包括瑞幸咖啡、中國人保、上海萊士(002252.SZ)、滔搏國際控股(06110)、聞泰科技、再鼎醫藥，而剔除3隻股份包括首控集團(01269)、美的集團(000333.SZ)及趣店。

所有成分股變動將於本月28日收市後生效。