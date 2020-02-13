今日 09:16
港股直擊
即月期指高開35點報27805，較上日現貨收市低水19點。
國企指數期貨高開38點報10940，高水55點。
九置新地商戶2月減租五成
今日信報
特區：湖北當局禁10染疫港人離開
偷步炒概念宜短勿長
陸文
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今日信報
疫情變化炒作多 消費股超賣有反彈
鍾南山斥政府失職 聞李文亮落淚
積極配置迎接最壞時刻後春天
梁振輝
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財富管理
美52女性晉身創投合夥人
StartupBeat
China’s quarantine efforts freeze economic activities
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
鮑威爾:將採取量寬政策 應對下一輪經濟下行
國際財經 ｜ 今日 01:28
五角大樓轉軚 撐商務部擴大華為禁令
國際財經 ｜ 今日 06:58
網龍折讓最多一成配股
香港財經 ｜ 今日 00:00
【國際早班車】五角大樓轉軚 撐商務部擴華為禁令
國際財經 ｜ 今日 07:30
朱新禮辭任滙源果汁主席
重要通告 ｜ 昨日 21:26
美股第三日破頂 道指收市升275點
國際財經 ｜ 今日 06:00
憧憬疫情受控 美股續上升
國際財經 ｜ 昨日 23:05
Gucci母企內地半數分店暫關門 停止擴充及推廣
國際財經 ｜ 今日 02:07
威高料全年虧損擴大 將設口罩生產線
重要通告 ｜ 昨日 22:33
波音料需時兩年 恢復737 Max正常生產速度
國際財經 ｜ 今日 00:20
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