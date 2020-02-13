港股直擊 即巿股評

美股再創新高，市場憧憬內地持續出招救經濟，加上新冠肺炎新增確診個案為1月下旬以來最少，美股第三日破頂，恒指上日重上250天牛熊線(現處27687點)後，ADR預料港股有望衝上兩萬八關。不過，今早內地湖北公布昨日新增1.48萬宗新型冠狀病毒肺炎病例，或會左右後市發展。

市場氣氛轉趨樂觀，三大指數齊破頂創即市新高，道指曾升292點，高見29568點，收市漲275點或0.94%，報29551點。標指及納指分別漲0.65%及0.90%，收報3379點和9725點。

醫療保險股UnitedHealth股價抽高4.36%，為表現最強的道指成分股，Nike攀升2.98%。科技股呈強，蘋果進賬2.37%，Facebook上漲1.72%，Netflix、思科和IBM都升超過1%。

美國能源資訊局(EIA)和石油出口國組織(OPEC)，先後於周二和周三下調2020年全球石油需求增長預測，意味油組與俄羅斯等非油組國家組成的OPEC+，很有可能提前擴大減產量，油價反彈，紐約期油一度升3.6%，收市仍漲2.5%；布蘭特期油曾升4.17%，收市上揚3.3%，每桶分別收報51.17及55.79美元。

美國聯儲局主席鮑威爾重申，必要時將推動量化寬鬆(QE)政策，紐約4月期金收市升1.5美元或0.1%，每盎斯報1571.60美元。3月期銀收市跌10美仙或0.6%，每盎斯報17.497美元。

湖北首次將臨床診斷病例數字納入新增資料，昨日新增1.48萬宗新型冠狀病毒肺炎病例，當中包括1.33萬宗臨床診斷病例，全省累計病例超過4.8萬宗。小心今早港股或較波動。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍向好。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.98元，較本港收市升0.63元；騰訊(00700)ADR收報415.61元，升4.61元；阿里巴巴(09988)ADR收報217.86元，升2.86元；國壽(02628)ADR收報20.03元，升0.25元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報12.63元，升0.19元；中石油(00857)ADR收報3.54元，升0.04元；中石化(00386)ADR收報3.54元，升0.04元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報67.12元，升0.67元；聯通(00762)ADR收報6.81元，升0.06元；中電信(00728)ADR收報3.14元，微升0.02元。

ADR港股比例指數報27996，較周三恒指收市高172點或0.62%。恒指收報27823點，升239點或0.87%，兩日升582點或2.1%。

焦點股份

MSCI：MSCI中國全股票指數新增9個成分股，包括金山辦公(688111.SH)、京滬高鐵(601816.SH)、瑞幸咖啡(LK)、中國人保(01339)(601319.SH)、上海萊士(002252.SZ)、深科技(002252.SZ)、通富微(002156.SZ)、滔搏(06110)及再鼎醫藥(ZLAB)，同時剔出中國首控(01269)、美的集團(000333.SZ)及趣店(QD)

小米(01810)：料去年收入2000億元人民幣，研發費用為70億元人民幣，料今年研發費用增至逾100億元人民幣。

國壽：今早發通告，就市傳母公司中國人壽集團注入資產澄清，不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。

信達生物(01801)：每股配售股份淨價29.88元，比上日收市價31.8元折讓6%配股，集資淨額23.3億元，用作準備將來的產能擴張。

網龍(00777)：以先舊後新方式配股，發售3300萬股，佔經擴大後股份總數5.86%，集資額介乎1億至1.04億美元。配售價範圍介乎23.58至24.4元，較周三收市價26.2元折讓6.9%至10%。