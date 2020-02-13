即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數全線造好，標普500指數及納指更再創新高。周二恒指亦借美股的勢裂口高開273點，並迅即在27436已有支持，早段最高升至27674點；午市在高位區間窄幅爭持，收報27583，升342點或1.26%；僅差3點之微未能收復50天線（27586點）。

周一本欄講到：老徐會密切觀察EJFQ系統各個指標未來幾日的變化，同時留意恒指假若回補2月6日的上升裂口之後的走勢，恒指如果明顯失守上升裂口的26926低點，便會立刻平掉期指長倉獲利；相反，如果回補上升裂口即反彈，甚至在27029的上升裂口高點附近已有支持，便考慮short put。換言之，老徐估計好淡雙方短期會圍住2月6日的上升裂口打一輪攻防戰。

結果卻出乎所料，周一恒指低見27044點、未去到6日的上升裂口高點就已企穩，昨天更造出新一個闊度相若的上升裂口（27314和27436點），反彈速度之快和力度之大，使老徐措手不及開倉short put。

翻查EJFQ系統發現，原來反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五（7日）開始連續兩日與恒指呈「牛背馳」，同樣情況亦出現在3天線高於18天線股份比率的短線市寬，with hindsight，怪不得昨天恒指能夠大幅技術反彈。

此外，港股主板上周一至四（3日至6日）的每日成交總額為1367億、1359億、1338億、1317億元，是1月21日以來再次兼且連續四日錄得逾1300億元的大成交。有所不同的是，上月的恒指在大成交的市況中單日裂口急挫810點或2.81%；上周的恒指則在大成交額的配合而4連升，累積升幅達1161點或4.41%。本欄猜測，有大戶（鱷）或好友連日「重金」撈貨，換個角度講，2月6日的上升裂口高點已成為大鱷設置的重要防線。

由於周一強指已輕微升穿反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，代表後市將以買盤主導；有趣的是，EJFQ恒指6個月走勢圖顯示，在大概27050至27430點的成交量密集區是純綠色，亦即是這個約380點的成交量區間完全由「買方」打造出來（指數上升顯示為綠色，反之則為紅色），這個成交量密集區底部，剛巧與2月6日的上升裂口高點幾乎吻合，進一步反映27000點左右可視為好友與淡友決勝的關鍵水平。

檢討完畢，老徐既然未夠果斷在周一趁低short put，亦由於手握差不多1500點的鎖定利潤（見2月10日「搏拳實錄」<急跌警號兩日就解除>），現在已沒有興趣高追。不過，若恒指未來幾日回調至「純綠色成交量密集區」的中心約27200點附近，便會考慮short即月貼價put或加注揸期指。

老徐