即巿股評 港股直擊 國際財經

港股昨天進一步造好，恒指收報27823點，上漲239點，且重新企於「牛熊分界」的250天線之上，但年初迄今累計仍跌1.3%，表現遠不及迭創新高的標普500指數和納斯特指數。

截至周二(11日)收市，美股三大指數中納指走勢最佳，2020年以來進賬7.43%，論表現卻被加密貨幣「龍頭」比特幣拋離。比特幣周二抽升近4%，收市再度重越1萬美元水平，踏入2020年至今勁飆逾四成。

比特幣屬另類資產，一度被市場視為「數碼黃金」，由於供求不受各國貨幣政策影響，與主流資產的相關度較低，即使價格大幅波動，依然具有一定抗通脹和分散風險功能。

2020年開局以來，環球政經局勢混亂，尤其是內地新冠肺炎疫情爆發，投資者避險情緒日見升溫，國債及黃金等都受青睞，比特幣顯著回吐，今年逐步收復失地。

比特幣成功攀越1萬美元大關，與加密幣更見普及有關。儘管Facebook開發Libra的計劃缺乏進展，惟各國官方對加密幣的研究漸趨積極，歐洲央行去年12月設立委員會專門探討加密幣現象，今年1月夥同英國、日本、加拿大、瑞士、瑞典等央行，以及俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)成立工作小組，研究由央行推出加密幣的可能性。此外，中國人民銀行也全力發展數碼貨幣，且據報準備就緒，或打響官方加密幣頭炮。

美國聯儲局看法亦有鬆動，由相對負面轉向較正面。美國財政部長努欽透露，曾與聯儲局主席鮑威爾討論加密幣，獲告知至少未來5年內沒必要推出。然而，日前出席國會聽證會時，鮑威爾表示，局方正展開和加密幣相關的多項專案研究，包括私隱、網絡安全及運作等，並正嘗試解決這些難題。他認為，如果使用大型技術網絡，加密幣可能變得廣泛並具有系統重要性，對美元構成威脅。

加密幣不再被央行拒諸門外，是一大好消息。對比特幣來說還有另一催化劑，根據2009年面世時的設定機制，區塊鏈網絡每產出一個區塊可獲50個比特幣獎勵，但每挖出21萬個區塊後，獎勵會減半，總產量上限2100萬個比特幣。比特幣在2012年11月及2016年7月先後兩次觸發產量削半條件，按照現行全網運算力、「挖礦」難度等因素推算，預計今年5月中旬將迎來第三次減少新增供應。

附【圖】所見，參考往績，第一次「挖礦」獎勵減半後，2013年比特幣價格曾飆54倍；至於第二次削半獎勵，比特幣當時即使基數已高，2017年也錄得14倍漲幅！

相隔約4年，比特幣今年新增供應或突然驟降，可能再次刺激價格急升。分析預料，目前比特幣價格需高於1.2萬美元，「礦工」才有利可圖，估計今年將上試該水平。

信報投資研究部

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