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【北水手影】淨入逾58億 續吸內銀 科網股

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港股連升兩日，恒指午後最多升308點，高見27892，創逾兩周高，收報27823點，升239點或0.87%，升穿250天線(現處27687)及20天線(現處27693)，兩日累升582點或2.1%。

北水淨流入58.55億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股續見北水流入，騰訊(00700)有7.75億元淨入；美團(03690)有4.21億元淨入；小米(01810)有2.08億元淨入；新東方在線(01797)有9418萬元淨入；中芯(00981)有7584萬元淨入；微盟(02013)有4264萬元淨入。相反，平安好醫生(01833)有3502萬元淨走。

重磅內銀也是吸納對象，建行(00939)有11.39億元淨入；工行(01398)有4.4億元淨入；中行(03988)有3.51億元淨入；農行(01288)有1.64億元淨入。

其他淨流入較高股份有：友邦保險(01299)錄2.48億元淨入；藥明生物(02269)有1.1億元淨入；融創(01918)有4469萬元淨入；贛鋒鋰業(01772)有2028萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、中芯、美團、工行、小米、中行、友邦、融創及農行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、美團、新東方在線、融創、贛鋒鋰業、小米、微盟、平安好醫生及藥明生物。

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