港股直擊 即巿股評

國家主席習近平稱要完成既定經濟目標，市場續憧憬中央或推政策撐經濟，港股上日彈342點後，今日再升逾兩百點，兩日升582點或2.1%，更重上被視為牛熊分界的250天線(現處27687)。

恒指高開133點，重上50天線(現處27604)、250天線和20天線(現處27693)，早段升幅曾縮至30點，低見27614點，之後在A股帶動下，大市重拾動力，午後最多升308點，高見27892，全數補回復鼠年開局(1月29日)下跌裂口，更創兩周半高位，尾市回順。最終恒指收報27823點，升239點或0.87%，國企指數收造10884，升76點或0.7%，大市成交額1122.34億元。

整體大市上升比率59%，下跌比例41%。

即月期指升205點或0.7%，報27770，低水54點，成交12.87萬張。

國家主席習近平表示，中國有能力、有信心、有把握，既要徹底戰勝疫情，還要完成既定經濟社會發展目標。

藍籌股大致向好，友邦(01299)升1.5%；建行(00939)走高1.1%；滙控(00005)漲1.2%；騰訊(00700)獲摩通上調目標價至530元，午後曾創20個月高位，收市升0.5%；吉利(00175)再升1.7%，創九連升；創科(00669)盤中創新高，曾見70.7元，收市升3.4%；國壽(02628)或獲母企注入資產，收市升1.7%。

焦點板塊

賭業股：滙證預計，澳門賭業整體有望在次季復甦，濠賭股今早走強。銀娛(00027)與金沙(01928)更是升幅首兩大藍籌，收市分別升4.4%和3.8%；新濠(00200)漲4%；永利(01128)升2.5%；澳博(00880)飆5.5%；美高梅(02282)升4.2%。

電池相關股：多隻受熱捧。贛鋒鋰業(01772)獲野村首予「買入」，目標價42.1元，盤中又創新高，曾見34.85元，曾大升13.9%，收市仍勁升11.9%；洛鉬(03993)炒高15%；對手金川(02362)更爆升28%；天能(00819)勁升7.2%；連中信大錳(01091)也急升6.3%。

光伏股：全球第三大多晶硅廠南韓的OCI，關閉現有在韓國群山三間廠房，消息刺激保利協鑫(03800)抽升10.1%；摩通續欽點信義光能(00968)為行業首選股，收升6.1%；福萊特玻璃(06865)創新高，曾見6.96元，收仍飆10.9%。光伏發電的熊貓綠能(00686)大升9.8%；北控清潔能源(01250)彈升7.3%；協鑫新能源(00451)及信義能源(03868)分別5.2%和3.8%。

疫情受惠股：逆市下跌，恒安(01044)跌0.6%，為包尾藍籌；滿地科技(01400)回吐7.3%；759阿信屋母企CEC國際(00759)插22.2%；日本城母公司國際家居(01373)降3.9%；日清(01475)吐1.6%；大健康(02211)插一成半。

焦點股份

香港電視(01137)：折讓一成四以先舊後新方式配股，今早大手上板，股價應聲大跌，但仍守配股價5.15元，最低見過5.17元，插14%，收市瀉13.5%，成交金額9.55億元。

平安好醫生(01833)：去年業績較市場估計強勁，惟仍錄得虧損，股價逆市下跌，最低見過70元，插8.4%，收造72.3元，仍挫5.4%，成交金額11.9億元。

阿里巴巴(09988)：今日將公布季度業績，收升1.3%，成交有52.2億元，為第二大交投個股。

四環醫藥(00460)：夥印度藥企拓新冠肺炎藥物，全日升5.9%，成交有1.42億元。