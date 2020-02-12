即巿股評 港股直擊

美股隔晚個別發展，三大指數創即市新高，但道指最終抹去升幅，而標指跟納指則再創收市新高。港股就跟隨美股繼續反彈，今早成功收復所有移動平均線，升至兩個幾星期高位。恒指今早高開133點，成功重上20日線(27605)，雖然升幅曾收窄至30點，見半日低位27614點，其後再現上升動力，半日最多升210點，見27794點半日高位。中午恒指報收27774點，成功企穩20日線(27691)、50日線(27602)及250日線(27687)之上。國指則報收10868點，升59點。

習大大表示中國有能力戰勝疫情，市場對武漢肺炎疫情憂慮略為緩和，加上資金泛濫，一街都係低息平錢，資金湧入股市亦屬正常。其實目前全球央行傾向放水，長期畸形低息環境，令資金侷住買股，而美國經濟表現唔錯，美股接連創新高，估值高企都仲叫有啲理據，但港股喺刻下嘅經濟環境下，港股同可以逼近二萬八大關都算係咁，可以話股市完全唔反映經濟實況。

今日港股成功回補過年後嘅下跌裂口，大市係咪就此完成調整回復升勢，暫時言之尚早，本來阿Man認為今個星期大市都係玩上落，移動區間26500至27500之間，家下恒指成功收復全部移動平均線，只要呢兩三日守穩，短線挑戰二萬八都無走雞。

喺大市碌落嚟期間，阿Man一直表示趁新經濟股回調要吸納，尤其係三大巨頭AMT，三股今日表現唔錯，就算阿里巴(09988)暫時未獲納入港股通，都守得住210元，半日反彈1.2%，話咗210元樓下低吸無乜點錯。至於騰訊(00700)成功升穿馬化騰價同南非價，短線繼續向好，股價下一阻力為415元至420元，集團收入唔受疫情影響，大行又繼續睇好，加上阿里暫時入唔倒港股通，間接令資金流番入騰訊。至於美團(03690)擔心外送業務或因為合作餐飲機構因疫情倒閉，但長線睇唔應該太差，都係逢低吸納無乜錯。

至於上兩星期跌到一仆一碌嘅濠賭股，今日反彈，留意係以全年計，今年濠賭股收入有機會大幅倒退兩成，疫情影響如何仍屬未知數，博反彈都係見好收，一旦疫情持續，濠賭股點都係重傷。

講真港股彈到二萬八係咪就大翻身，阿Man暫時有保留，反而逼近二萬八，之前未有減磅嘅，或者要把握機會減減磅，追貨呢現價水位有限，寧願等二萬八確認轉勢再決定。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)