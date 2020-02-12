港股直擊 即巿股評

內地新型肺炎疫情持續，但國家主席習近平稱完成既定經濟目標，市場續憧憬中央或推政策撐經濟，推動港股今早升逾兩百點，重上250天牛熊線(現處27687點)。

恒指高開133點，重上50天線(現處27605)、250天線和20天線(現處27690)，早段升幅曾縮至30點，低見27614點，但買盤低位積極，大市重拾動力，最多曾升210點，高見27794，更收復鼠年開局(1月29日)下跌裂口頂部。恒指中午收報27774點，升190點或0.69%，國企指數中午收造10868，升59點或0.55%，大市成交額561.86億元。

國家主席習近平表示，中國有能力、有信心、有把握，既要徹底戰勝疫情，還要完成既定經濟社會發展目標。

藍籌股大致向好，友邦(01299)升1%；建行(00939)走高0.9%；滙控(00005)漲1%；騰訊(00700)走高0.7%；中移動(00941)為表現最差藍籌，中午跌0.5%。

焦點板塊

賭業股：滙證預計，澳門賭業整體有望在次季復甦，濠賭股今早走強。金沙(01928)與銀娛(00027)更是升幅首兩大藍籌，中午分別升3.7%和3.5%；新濠(00200)漲3.8%；永利(01128)升2.7%；澳博(00880)飆5.4%；美高梅(02282)升3.7%。

軟件股：受追捧，暢捷通(01588)入選北京市首批應對疫情影響中小企遠程辦公產品供應商，半日大升6.9%；金蝶(00268)飆5.4%；擎天(01297)揚4%；金軟(03888)揚2.6%。另外，龍頭科技股阿里(09988)今日公布季績，中午升1.2%；美團(03690)再彈3.5%。

光伏股：全球第三大多晶硅廠南韓的OCI，關閉現有在韓國群山三間廠房，消息刺激保利協鑫(03800)半日抽升8.9%；摩通續欽點信義光能(00968)為行業首選股，中午升6.3%；福萊特玻璃(06865)創新高，曾見6.96元，中午仍飆11%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：去年業績較市場估計強勁，惟仍錄得虧損，股價逆市下跌，最低見過70元，插8.4%，中午收造71.1元，仍瀉7%，成交金額8.04億元。

香港電視(01137)：折讓一成四配股，今早大手上板，股價應聲大跌，但仍守配股價5.15元，最低見過5.22元，插13.1%，半日則瀉12.5%，成交金額8.19億元。

贛鋒鋰業(01772)：中午大升8.2%。野村指贛鋒為Tesla氫氧化鋰主要供應商，估計今明兩年贛鋒業務復甦，首予「買入」，目標價42.1元，即比上日收市價30.6元，有37.6%潛在升幅。

中國全通(00633)：半日急升21.7%，中鐵友嘉實業以現金代價10億元，認購該公司間接附屬全通環球股份(AAGL)，將佔後者經擴大後已發行股本約30%。