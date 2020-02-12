即巿股評 港股直擊

早呀！第11日home office啦，今日晏咗少少開筆，無計，起身見到出面能見度唔係咁高就知今日濕氣好重，基於C9本身住喺濕氣極重地區嘛，呢度開完抽濕到嗰度再開，搞呢樣搞嗰樣，望望個鐘原來咁就10點。(home office就係咁，至少我無去行山再喺IG打卡先啦)

今朝恒指先百零點開市，一彈就彈咗上條20天線(27689點)樓上，依家10點24分見升幅雖然無明顯擴大，但點數上都叫做仲喺20天線以上水平，如果呢個情況可以keep住收市嘅話，咁即係話恒指由保歷加下降通道爬返上去保歷加上升通道，上望目標又可以進一步上移。

望返噚日隻恒指牛(57312)先，噚日喺[下半part]計過，按恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)喺11點20分至11點45分期間落到超賣水平時，將(57312)落場，按當時高低位做過$0.059/$0.055計，平均買入價為$0.057。只可惜噚日下半場到收市恒指都只係橫行(貪心，人哋keep得住噚日個升幅都仲話「可惜」！)到今日開市升百零點時，未必會諗到(57312)彈得多，但留意返呢隻牛噚日揀時係市場上槓桿第二高嘅牛證，依家10點29分，(57312)證價做緊$0.068，計落都有19%升幅，都叫做有交代掛。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，其實又真係唔係咁多資金走入去牛證區，反而熊證區最近嗰三層街貨又愈儲愈多，最貼價層27700至27799點呢度就已經儲咗912張期指，反觀牛證最貼價嘅27000至27099點呢度就有634張。

至於重貨區嚟講，其實頭先講嘅牛證最貼價層已經係重貨區；熊證就仍然都係喺27900至27999點，呢度仍然有超過2000張期指街貨喺度。

依家10點34分，恒指做緊27751點，最高暫時見過27777點。換言之，恒指其實已經繼續向熊證街貨區出發。(57312)收割咗嘅唔緊要，反正(57312)街貨量已經超過50%(即係要增發)，可以用恒指牛(57251)代替，收回價26968點，市場上首五隻貼價牛證中呢隻街貨最低，槓桿有40倍亦適合即日鮮，一如以往等5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣先好落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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