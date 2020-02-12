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【異動股】贛鋒曾飆逾8% 野村首予「買入」

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贛鋒(01772)獲野村首予「買入」，股價再度炒上，最高見過33.1元，抽升8.2%，新造32.55元，仍彈升6.4%，成交金額1.89億元。

報告指出，贛鋒為Tesla氫氧化鋰主要供應商，估計今明兩年贛鋒業務復甦，首予「買入」，目標價42.1元，即比上日收市價30.6元，有37.6%潛在升幅。

贛鋒A股(002460)亦炒上，現揚8.1%，造57.41元(人民幣‧下同)，成交有2867萬元。

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